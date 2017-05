Pedro Aznar vuelve a Paraná con canciones hechas a "Contraluz"

Pedro Aznar llega a Paraná, en el marco del 34° Ciclo de la Alternativa Musical Argentina, para presentar Contraluz, su más reciente trabajo discográfico de estudio, lanzado a mediados de 2016. Se presentará el viernes 12, a las 21, en el Teatro Municipal 3 de Febrero.





Como siempre, Pedro hará canciones de otros discos y algunas versiones de otros autores que ya tienen un sello propio. La banda de Pedro está formada por Alejandro Oliva en percusión, Julián Semprini en baterías, Coqui Rodríguez en guitarras y Fede Arreseygor en teclados.





Contraluz es su primer álbum de estudio desde 2012, año en el cual publicó Ahora. Entre uno y otro, el músico no dejó de trabajar: el 29 de abril de ese mismo año, y apenas unos días después del lanzamiento de su disco, ofreció un recital gratuito en Plaza Italia como homenaje al entonces recientemente fallecido Luis Alberto Spinetta.





El disco tiene 13 canciones nuevas, todas compuestas por Pedro, que recorren varios estilos desde el pop, el rock, el folclore, algún bolero y hasta una ranchera. Este trabajo cuenta con una invitada muy especial que es Omara Portuondo, en el bolero Última pieza. Contraluz no solo confirma el talento y la creación de Aznar como compositor y cantante, sino que tiene un sonido muy potente y claro. En este trabajo Pedro buscó finamente la excelencia del sonido.





Fue grabado en enero y masterizado a fines de febrero de 2016. Está a la venta en todo el país en CD, vinilo y plataformas digitales HD. En junio de 2016, Pedro presentó este flamante álbum en el Estadio Luna Park de Buenos Aires, con el lugar prácticamente agotado. Realizó 10 presentaciones en Chile, y más de 50 shows en toda la Argentina.





A fin de 2016, cerró el año con un concierto maravilloso en el teatro Coliseo de Buenos Aires, con localidades agotadas, y tuvo una enorme alegría ya que Olivia Harrison, la viuda de George Harrison, subió a la web oficial del ex Beatle y compartió en las redes la versión de Pedro de Isn't it a pity, diciendo que se trata de una maravillosa versión en español del renombrado músico argentino.





En setiembre participó de la Experiencia Piazzolla en el Konex, donde preparó un show especial junto a Escalandrum, el sexteto que lidera Pipi Piazzolla, con un repertorio que homenajeó la obra de Astor.





En marzo de este año Pedro viajó a Nueva York convocado por el National Sawdust & Americas Society para participar de un tributo a Mercedes Sosa (Women in Music: A tribute to Mercedes Sosa "The Voice of Latin America").





Aznar no necesita mostrar credenciales. Con cuatro décadas de recorrido artístico -de aquel prodigio que apenas alcanzaba la mayoría de edad cuando armó Serú Girán con monstruos como García, Lebón y Moro, a este artista consagrado que no parece quedarse quieto nunca-, Pedro ha construido una sólida carrera, que lo posiciona como un referente de la música y la cultura latinoamericana.





Este es un año muy especial para él porque cumple 35 años de carrera como solista. Por eso se encuentra preparando una edición discográfica especial que consiste en un box-set de lujo que tendrá toda su discografía.