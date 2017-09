Para Sebastián Wagner está bien abusar, pero está mal asesinar

El violador se rige por su propia ley, su moral, sus reglas, y nada comprende el respeto al otro. El depredador sexual Sebastián Wagner, serial y reincidente, no escapa a esta lógica. Esto quedó evidenciado en su declaración en el juicio por el femicidio de Micaela García , donde montó una escena de falso arrepentimiento y se victimizó ante el tribunal al sostener que abusó pero no mató a la víctima. En un momento de su relato, Wagner simuló estar mareado, se tomó la cabeza y le dijo al juez Eduardo Cadenas: "Discúlpeme, estoy nervioso, acá estamos por una muerte, no por una boludez". Como si la violación que confesó fuera algo menor.