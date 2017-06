"Nos opondremos a la libertad anticipada de Díaz", afirmó la Procuración

Por este tema, la madre de la víctima, Silvina García le reclamó al Procurador por sus dichos luego de haberse acordado en el juicio abreviado la pena de ocho años y cuatro meses de prisión, siendo la más alta hasta el momento en todo el país.

"Nosotros no vamos a cambiar nuestra tesitura, y por ello es que le queremos decir a los familiares que vamos a rechazar cualquier hipotético planteo que se pueda reclamar en beneficio de acordar la prisión efectiva de ocho años y cuatro meses de Silvio Díaz", recalcó García a UNO.

De esta manera, el Procurador adelantó: "Nuestra postura es estar del lado de la familia, y por ello es que no aprobaremos ni una salida transitoria familiar o laboral, y si bien el estudia dentro del penal, es buena esa situación, pero que para nada le permite gozar de la posibilidad de llegar a salir antes de lo previsto", enfatizó el funcionario judicial para alertar: "Nadie nos garantiza que este hombre pueda llegar a hacer lo mismo, no estamos seguro de su resocialización y no estamos dispuestos a apoyar una salida, sin siquiera tener certeza cómo avanza el tratamiento a sus adicciones