No se descarta que la mujer encontrada sin vida en Villaguay haya sido asesinada

Muerte dudosa, así fue caratulado el deceso por parte de las médicos forenses de Villaguay, luego de realizar el examen al cuerpo de la mujer de 67 años que fue encontrada sin vida en la jornada del miércoles. Para la Policía, si bien no está acreditado, se trabaja en la posibilidad concreta que se esté frente a un homicidio.

Desde la Jefatura departamental de Policía de Villaguay, se indicó que el miércoles fue localizada sin vida Amalia Díaz, de 67 años. Ante esto, las autoridades judiciales ordenaron su traslado al hospital Santa Rosa para su correspondiente autopsia.

Allí por algunas características y colores muy particulares que observaron dentro de los pulmones, como también en la zona del cuello es que se consideró una muerte dudosa, por lo que se enviaron muestras a Oro Verde para de esa manera efectuar análisis de anatomía y patología.

Como se recordará, al momento del hallazgo el cuerpo llevaba varios días de fallecido aunque no pudo detectarse signos evidentes de que haya padecido violencia física.

Concurrió al lugar el Fiscal de turno, la médica forense, el médico de policía, el jefe y subjefe departamental, personal de Criminalística e de Investigaciones, "a los efectos de hacer un pormenorizado trabajo pericial e investigativo en torno al hecho".

Los vecinos notaron su ausencia, al no obtener respuestas forzaron la entrada de la vivienda y encontraron a la mujer muerta en su dormitorio. Ahora la Justicia citó a declaración a varios allegados ya que la mujer, con un grado de síndrome de Down no tenía familiares cercanos.





¿Muerte por sofocación?

UNO consultó a autoridades policiales que marcaron: "Hay dudas y datos que no hablarían de una muerte natural, y si bien la autopsia no es determinante, por el grado de movimiento interno dentro de la casa, daría la sensación que se esté frente a un posible robo con una muerte violenta. Por lo menos esa hipótesis la tenemos y no la vamos a descartar hasta que se demuestre lo contrario".

El investigador experimentado informó que hoy a la tarde la Justicia de Villaguay solicitó que personal especializado de Homicidios y de Investigaciones de Paraná se traslade hasta esa ciudad para colaborar en la pesquisa.

Del primer informe autópsico se conoció que la mujer podría haber dejado de vivir a causa de una aparente sofocación, clásica exteriorización que revela el sistema respiratorio al producirse una presión violenta en la boca o el cuello. Sumada esta información al importante desorden en la casa, es como que entra a tallar, aún sin una confirmación oficial, que se esté ante una homicidio.

Para ello será determinante el análisis en la morgue de Oro Verde por parte de los médicos forenses del Superior Tribunal de Justicia de Paraná.

Finalmente se conoció que de las primeras medidas, se notó el faltante de un televisor en la vivienda de la víctima. Por ello, para las autoridades policiales y judiciales, todo parece indicar que se está frente a una muerte violenta que haya tenido como arranque un asalto.