No hay rastros de José Moretti a un mes de su desaparición

José Daniel Alfredo Moretti se ausentó de su hogar,e n Federación, el 22 de agosto de 2017. El joven de 25 años es esquizofrénico y hace nueve meses no toma su medicación. A un mes de su desaparición no hay rastros del muchacho. "La policía debería hacer una búsqueda más intensiva de mi hijo", dijo a UNO Alfredo Moretti, su papá. "Tengo esperanza de que esté bien, vivo. Si no quiere volver, nosotros lo aceptamos, pero necesitamos saber que está bien".





José Daniel Moretti es de contextura delgada, 1.75 metros de altura, tiene tez blanca, cabellos rubios de ojos marrones claros, posee barba y en uno de sus brazos tiene un tatuaje en forma de trigo.vestía Al momento de la partida vestía jeans color azul y ojotas de color blanco. El pedido de localización se radicó en la departamental Federación de Policía y se dio intervención a la Unidad fiscal de esa ciudad.

Testigos lo habrían visto subir a un colectivo interno 8772 en la terminal de Federación con destino a las ciudades de Concordia/Paraná el miércoles por la mañana.

"Hasta ahora todas las pistas que han surgido son falsas. Yo viajé dos veces a Paraná, y con la dirección de Trata de Personas lo estuvimos buscando, pero estamos lejos, se nos dificulta ir. Se dijo que lo habían visto en la zona de la terminal de ómnibus, pero no hay certeza de nada", explicó el papá de Moretti.





Recalcó que en otras ocasiones se había ido de su casa, a Mocoretá, Concordia o Chajarí, pero siempre volvía en el día,

"El problema es su enfermedad. Hace nueves meses dejó de tomar las pastillas, aún así lo veíamos bien", sostuvo.

También consideró que desde la Policía debería intensificarse su búsqueda. "Tendrían que haberlo buscado más. No sabemos si puede estar en Paraná, o incluso Santa Fe".

"Hay que buscarlo vivo o muerto. Ojalá esté bien, es en lo único que pienso. Nosotros lo estamos esperando, como siempre, pero si él por algo no quiere volver, necesitamos que nos diga que está bien", indicó el consultado.





Quien pueda aportar datos comunicarse con la dependencia policial más cercana.