No habría indicios para involucrar a un cómplice de Wagner en el crimen de Micaela

La investigación por el crimen de Micaela García no halló pruebas para comprobar la participación de un cómplice de Sebastián Wagner en el asesinato de la joven de Gualeguay.





Acusados como coautores fueron detenidos Néstor Pavón, su jefe en el lavadero en el que trabajaba, y Gabriel Otero, el hijastro de Wagner.









"No hay elementos objetivamente analizables que permitan incriminarlo en el hecho. No se ha encontrado ninguna huella ni nada que involucre a Pavón. No hay un elemento que lo vincule con el hecho en sí. Se sigue estudiando el contenido de la aspiradora. Si hay algún pelo de él en el auto es lógico, porque declaró que salió junto a Wagner esa noche. Por ahora no hay elementos científicos que los incriminen", explicó el director de Criminalística de la Policía de Entre Ríos, Ángel Iturria.









"Los indicios objetivos solo implican a Wagner. Podrán surgir testimonios o alguna imagen, pero científicamente es el único hasta el momento, pero no se descartan", agregó el comisario.









Pavón fue acusado como cómplice por el propio Wagner, pero desmintió las sospechas y apuntó contra Otero, quien había ido junto a la pareja del asesino a lavar el auto involucrado en el crimen en el lavadero propiedad de Pavón.









