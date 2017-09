Los padres de Micaela García pedirán que el juicio por el femicidio sea a puertas cerradas

El pedido de los padres

El querellante en la causa, Jorge Impini confirmó a UNO que los padres de Micaela García, formalizarán ante el tribunal en la jornada de mañana lunes, el pedido para que las audiencias orales, sean a puertas cerradas. "Lo hablé con el papá y con la mamá, y ellos prefieren que el debate sin la presencia de público, y entiendo que también sin periodistas", explicó el letrado oriundo de Gualeguay.





"El pedido se realiza porque además del brutal homicidio con todas las características informadas, hay detalles de la causa que están vinculadas con el abuso sexual y cuestiones de la víctima que no deberían trascender, no para esconder nada, sino por respeto a Micaela y a su familia", explicó Impini para apuntar: "Hay temas que están directamente relacionados con los delitos contra la integridad que por el decoro no deberían ser públicos".





Sobre la tarea de los medios y los periodistas, el querellante aclaró: "Tenemos que agradecer en la gran mayoría que tuvieron una tarea muy profesional, incluso ayudaron en todo momento en la búsqueda con aportes para la investigación. Pero también quiero decirlo que con todas las letras, hubo algunos medios y periodistas en especial de Buenos Aires que francamente dejaron mucho que desear, informando situaciones irreales o que francamente nunca ocurrieron".





padres 2.jpg Ahora hay que saber si los padres de Micaela quieren reunirse con el juez.



"Tenemos algunas alternativas para no afectar el trabajo de los periodistas especializados que llegarán a Gualeguay para la cobertura, pero en principio el pedido es que el testimonio de los testigos y las partes del debate sean a puertas cerradas para todo el mundo", enfatizó.





Impini aclaró que se podría permitir el ingreso de los periodistas, camarógrafos y fotógrafos previo al inicio de las audiencias donde "perfectamente podrían tomar las imágenes necesarias para sus coberturas, y luego contactarse con todas las partes para tener la información oficial de lo sucedido".





Sobre el juicio en sí, indicó que serán jornada muy arduas "y confiamos en que se apuntalen todas las pruebas que se recolectaron, y para ello habrá testigos que deberán dar su testimonio para establecer ciertamente las responsabilidades y roles de cada uno de los detenidos".