"Le pido disculpas a Lucas Martínez, porque no fue de mala leche el codazo"

En ese marco, habló por primera vez con un UNO, el autor de las lesiones y de las cataratas de insultos y escraches en las redes sociales. "No soy un asesino, no voy a responder a las acusaciones infundadas y lo único que quiero es ir a saludar personalmente a Lucas, pedirle disculpas y ponerme a su disposición con lo que sea para darle una mano", informó el jugador de Universitario.





codazo.jpg Martínez se recupera en su casa.



Recordó, que a su entender, la lesión se produjo por un roce normal de fútbol. El central de la U siempre va fuerte: "Quiero decir que no fue de mala leche como se produjo la lesión, uno siempre sale con los brazos así, pero es por la forma de jugar y esto me va a obligar a replantearme mi forma de salir, porque aunque no crean estoy destrozado por lo que hice. Jamás hubiera querido golpearlo y menos provocarle semejantes lesiones", añadió el hombre de 34 años quien destacó: "Es la primera vez que me pasa esto de lesionar grave a alguien, y es un espanto".





Casado y padre de una criatura, el también policía explicó: "Lo primero que hice tras enterarme de la situación fue llamar a Maca (Silvestre) Taborda (jugador de Peñarol) y al profesor Omar Maldacena (preparador físico de Peña), para pedirles que me contactaran con Martínez. Les dijo que estaba arrepentido, que no tuve intención y que contaran conmigo para lo que necesitaran".





"Me pasaron el número del celular de Martínez, le escribí en el mismo tono y tampoco me respondió nadie, por lo que ahora estoy viendo qué es mejor si ir a la casa o la clínica para ir a pedirle humildemente disculpas y para darle una mano", confió el central que juega en el cuadro de barrio Corrales.





"Me dijeron que no vaya porque me podían agredir gente cercana a él, pero yo voy a ir con la verdad y con la mano abierta para ayudarlo de corazón y por ello es que invitaré a alguien de Peñarol para que me acompañe", resaltó Aparicio.

Lucas.jpg Descompuesto. Al terminar el partido, Martínez sufrió importantes problemas.



Al tomar conocimiento de lo mal que la está pasando, por las secuelas y las intervenciones quirúrgicas que le practicaron en tan pocos días al lesionado, admitió: "Estoy muy mal por lo que le pasó, y no sé cómo hacer para ayudarlo. Esto me tiene muy apenado ya que quiero ponerme a su disposición para que se pueda recuperar rápidamente", relató para agregar: "Quiero decirle que lo lamento, que pondré lo que sea necesario para que pueda salir adelante".





En ningún momento tuvo intenciones de justificar y prefirió no dar credibilidad a los comentarios que daban cuenta que antes del partido el lesionado lo pudo haber salivado y gritado algo referente a su actividad policial. "El partido ya pasó, él está mal y lo único que se debe hacer es ayudar y pedir disculpas, otra cosa no queda, ya que no lo quise lesionar, se comió el codo por una mala jugada fuerte del propio partido", reseñó.