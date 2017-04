Larga espera de una familia por Justicia para Jorge Rodríguez

Los jueces Elisa Zilli, Alejandro Grippo y Ricardo Bonazzola homologaron ayer el acuerdo de juicio abreviado que, tal como informó UNO la semana pasada, disponía la pena mínima de ocho años de prisión para Alberto Mendoza, por matar a tiros a Jorge Rodríguez en el barrio Anacleto Medina de Paraná, el 9 de diciembre de 2011. La familia de la víctima, que se enteró de juicio abreviado por este medio, se hizo presente ayer en Tribunales para notificarse de la sentencia.

Sandra, Silvia y María, tres de las hermanas de Rodríguez, junto a otros familiares, dijeron a UNO: "Nos habíamos enterado por los medios. Estamos un poco indignados porque ocho años no es nada, esperamos cinco años y cuatro meses, salió el juicio y le dieron ocho años, hasta esa suerte tiene", dijeron.

La pena les pareció baja porque afirman que Mendoza salió a dispararles estando Jorge desarmado: "No fue un enfrentamiento, mi hermano no tenía arma, ellos salieron de la casa y empezaron a tirar. Eran problemas de mujeres, con la dueña de la casa, problemas de vecinas, y él estaba ahí en la casa de Martínez. Salió y empezó a tirar a quemarropa, no le importo que había chicas con criaturas", recordaron.

Las hermanas Rodríguez tienen, además, a un hermano preso por un hecho del que, afirman, es inocente. Este muchacho está en la Unidad Penal 1 cumpliendo una pena de 15 años de prisión. Lo acusaron de haber matado a Claudio Martínez por venganza de su hermano. Pero hoy sigue sosteniendo su inocencia. De todos modos, las hermanas Rodríguez remarcaron la diferencia de siete años de cárcel en las penas en ambas causas.