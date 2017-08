La Policía trata de aclarar el incidente en el jardín de infantes de Vialidad

La denuncia formulada por la madre de un niño que asiste al jardín de infantes de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), está siendo corroborada e investigada por personal de la Comisaría Cuarta que trata de ubicar un auto de color gris y al conductor que le habría exigido la entrega del menor.





Se hizo saber a UNO que, ni bien se efectuó la denuncia, se dispusieron varios operativos simultáneos entre el 911 y la Cuarta que no arrojaron ningún resultado positivo. Además, de ir hasta el jardín ubicado en Brasil y Vicente López para dialogar con las autoridades, vecinos y otros padres, nadie aportó "datos de interés" para tratar de apuntalar la búsqueda.





"Lo único que hay es la denuncia de la mujer que se la investiga con el fin de aclarar los hechos", expresó el jefe departamental Marcos Antoniow a UNO.





"Le damos validez y es por eso es que se trata de localizar ese rodado con el conductor y saber por qué dijo lo que dijo. No sabemos en qué circunstancias dijo todo eso. Lo cierto es que hasta ahora no tenemos nada en concreto", resaltó el jefe departamental para solicitar a la población no entrar en pánico.





Embed





Este mediodía se vivieron momentos de tensión en calle Brasil y Vicente López y Planes, de la capital provincial, cuando un hombre que se trasladaba en vehículo color gris, amedrentó a una madre pidiéndole que le entregara a su hijo de corta edad.





El hecho ocurrió en la puerta del jardín "Los Vialcitos" de la escuela pública de gestión privada N° 35 Heraclia Ruiz Díaz y la información se difundió a través de un grupo de WhatsApp de madres y padres de ese establecimiento.





Según la versión, la mujer iba caminando con el niño al ingreso de la escuela cuando, desde un auto, un hombre le empezó a decir que se acercara y le entregara al niño.





"La Policía recorrió la zona, habló con los vecinos y hasta trabajadores de Vialidad, se observaron varias cámaras de seguridad, pero hasta esta tarde no tenemos nada de interés", resaltó Antoniow.





Finalmente expresó: "Es un hecho que nos preocupa y de allí que le damos la respuesta urgente, ahora veremos qué se puede determinar con la investigación".