La noche de terror que vivió una mujer en un asalto

El estruendo que abrió la puerta y los gritos en el interior de la casa de calle Los Jacarandáes al 1.300 fue el preanuncio de que algo grave podía llegar a ocurrió. Y así fue.

Esta madrugada una mujer y sus dos pequeños hijos vivieron una grave situación. A las cinco, una patada, casi destruyó la puerta de la vivienda ubicada a la vuelta de la comisaría novena en Paraná. Dos jóvenes buscaron a la dueña de casa sabiendo que el esposo se había retirado para ir a cumplir con su tarea de soldado voluntario. Seguramente lo estuvieron observando y con el camino libre, fácil fue emprender la faena.

La mujer sintió miedo, pero entre la angustia y el temor priorizó la seguridad de sus hijos. "Los delincuentes entraron y enseguida que buscaron, me sacaron de la cama y me exigían que me callara. No tuvieron piedad, me golpearon y me arrastraron por el piso agarrándome de mis cabellos", contó a UNO, llorando Carolina, la mujer que un par de horas después aceptó hablar pero sin que se mostrara su desfigurado rostro.

"Me decían que me callara porque me iban a hacer de todo. Tenían una cuchilla y me amenazaron con matarme y por eso me pesaron el filo en mi cuello", relató aterrada por lo sucedido a la madrugada.

Los dos delincuentes podrían haber tenido la información que la familia había comprado materiales de construcción y de allí llegaron a la conclusión que podría existir dinero dentro de la propiedad que con esfuerzo están levantando. "Me sacaron el celular y me pedían plata. Yo les decía que no tenía pero me insistían. Les dije que se fueran porque no tenía nada", contó dando a entender que en la deliberación no la pasó nada bien. "Me llevaron hasta la cocina, me agarraron de los pelos, me tiraron al piso y me arrastraron por toda la casa".

Recordó que "uno de los agresores empezó a buscar por todos lados, revolvió todo. Tiró el equipo de música al piso y esto provocó un cortocircuito que dejó la casa sin luz. Así fue que sacaron el equipo y una bicicleta y así pude forcejear con ellos y sacarlos".

Tal vez porque pasaron algunas personas, motivó a que emprendieran la fuga con algo de lo robado. "Salieron corriendo cuando empecé a gritar. Pero lo que más que quería era que se fueran, para que no le hicieran nada a mis hijos".

La suegra se comunicó con UNO indignada y de allí es que pidió ayuda a todos lados. Además de hacer la denuncia, varios vecinos se acercaron para dar una mano.

Desde hace cuatro años que viven en esa zona de Anacleto Medina y de a poco están construyendo la casa. "Tal vez eso les da envidia a los delincuentes que son de aquí nomás y sin miramientos se metieron con mis nietos y nuera. Y juro que no va a volver a pasar"; remarcó.

Es la séptima vez que les roban o asaltan, pero esta fue la peor. La mujer esta vez lo pudo contar.