La mujer de Wagner dijo que su hijo no participó del femicidio

La investigación del femicidio de Micaela García sumará esta semana nuevas pruebas para confirmar o descartar la hipótesis del fiscal Ignacio Telenta, tras el último vuelco que tuvo la causa con la detención de un nuevo sospechoso. El viernes quedó implicado en el asesinato de la estudiante de 21 años Gabriel Otero, de la misma edad que la víctima, acusado de haber participado del intento de abuso sexual y el homicidio, junto a la pareja de su madre, Sebastián Wagner, y al patrón de este, Néstor Pavón. En diálogo con UNO, la madre del muchacho, Nora González, afirmó que su hijo es inocente y aseguró que el testigo que lo señaló no fue contundente.









"Aparentemente un testigo dijo haberlo visto con Wagner en el auto, pero el que lo señala no está seguro de que sea él. Quedó detenido porque ahora en la semana salen los estudios para comprobar si era él el que andaba, pero no se sabe nada. El testigo no dijo que es él, señaló a un parecido", expresó la mujer.









Consultada acerca de lo que hizo su hijo Gabriel durante la madrugada en que Wagner salió en el auto y perpetró el crimen, González contó: "Él estuvo acá en casa, salió a comer a la casa de los cuñados pero volvió a las 12.30 (de la noche)".









La mujer se quejó de que la prueba tras la cual su hijo quedó detenido no fue del todo clara: "Gabriel tuvo que ir a la rueda de reconocimiento y ahí quedó detenido. Llevaron dos personas, pero los otros no eran nada que ver, petisitos. El testigo no señaló a ninguno, y de última le dijeron 'tenés que señalar a uno, aunque sea que sea parecido', y ahí lo señaló a mi hijo".









Si bien tras la declaración de Pavón se empezó a mencionar a alguien del entorno cercano a Wagner como el presunto cómplice (y sonó con fuerza el nombre del hijastro), González asegura que su hijo se sorprendió con la medida judicial: "No se lo esperaba ¿cómo se va a esperar él que lo citen y lo detengan si nunca participó en el hecho?", dijo indignada.









Ahora están a la espera del resultado de ADN, ya que a Otero le sacaron sangre para el cotejo. "Mañana (por hoy) voy a ir a hablar con el defensor porque tengo algunas cosas que decirle", expresó González, y consultada sobre qué es lo que tiene para decir, se refirió al relato de los hechos que realizó Pavón a UNO en la entrevista publicada el domingo: "Leí las declaraciones de Pavón, y las anteriores son distintas, para que lo vean bien. Dijo que el sábado a la mañana salió a las 8.30 a buscarlo a Wagner al parque, porque los peones lo habían llamado que no estaba en el lavadero. Pero en la primera declaración dijo que hasta las 9.30 estuvo durmiendo en la casa".









Esta semana, tanto el fiscal como los defensores (el oficial Carlos Sciutto por Wagner y Otero, y los particulares Ramón Barreto y Andrés Carvajal, por Pavón), solicitarán nuevas medidas y pruebas en el trámite de la causa.









- Sebastián Wagner (30 años). Confesó haber violado a Micaela pero acusó a su patrón del asesinato. Alojado en la cárcel de Federal.





- Néstor Pavón (36 años). Primero, acusado de encubrimiento, luego de coautor del femicidio. Alojado en la Alcaidía de Gualeguay.



- Fabián Ehcosor (52 años). Acusado de encubrir a Wagner. Alojado en la Alcaidía de Gualeguay.



- Gabriel Otero (21 años). Acusado de coautor del crimen junto a Wagner y Pavón. Alojado en una comisaría de Gualeguay.