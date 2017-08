La mamá de Rodrigo Hredil viajó a Entre Ríos: "Queremos confirmar si es mi hijo al que vieron haciendo dedo"

"Lo último que se pierde es la esperanza", así sintetizó Celia, madre de Rodrigo Hredil, el modo en que sobrelleva la búsqueda de ya más de dos años de su hijo. El muchacho, que padece esquizofrenia, estudiaba en Bahía Blanca, hasta que en julio de 2015 desapareció sin dejar rastros. En las últimas horas surgieron testimonios de personas que lo habrían visto en la costa del Uruguay y también en Santa Fe, por lo que la mujer viajó este fin de semana a Entre Ríos para obtener mayores precisiones sobre los datos aportados.

En diálogo con UNO, la mujer de 49 años ratificó que hubo llamados de Santa Fe y de Entre Ríos, en los cuales aseguraban haber visto al muchacho en la zona.

Según su relato, este domingo por la mañana estuvo en Paraná para realizar una jornada de difusión de la búsqueda. "Queremos confirmar o descartar lo que la gente avisó por teléfono", explicó Celia. Por la tarde hicieron lo mismo en Santa Fe.

"No le deseo a nadie el dolor que significa tener que buscar a un hijo durante tanto tiempo. A lo largo de estos meses nos han dicho cosas que no son ciertas, pero acá estamos, con la esperanza firme de que nuestro hijo aparezca, motivados porque tenemos un fiscal que nos apoya, el doctor Marcelo Fontana (de Santa Fe que ordenó varias medidas para verificar los llamados telefónicos. Ahora estamos esperando el resultado de las pruebas a las cámaras de seguridad".





"Hubo personas que dijeron haberlo visto en Santa Fe, en una determinada zona y eso se está corroborando con la revisión de cámaras de seguridad. Ví las imágenes, pero no son muy nítidas por lo que hay que trabajar sobre ese material", explicó Celia.





Lo vieron "haciendo dedo"





Rodrigo de 23 años estudiaba en Bahía Blanca y desapareció en julio de 2015. Días atrás lo habrían reconocido en distintos puntos de Santa Fe y su familia llegó a esta ciudad para buscarlo, pero nuevos reportes señalan que lo vieron "haciendo dedo" en rutas de Entre Ríos.

"No tenemos información concreta. A mí me llamó un señor que me dijo que vio a Rodrigo haciendo dedo entre Basavilbaso y Herrera, en las rutas 11 y 34. Por eso pedimos a la población de Entre Ríos que nos ayude con esta pista, a los camioneros que pudieron haber visto a Rodrigo haciendo dedo", manifestó la madre.

En la cuenta de Facebook Buscamos a Rodrigo, la mujer escribió: "AMIGOS.... Hay datos de que un joven parecido a Rodrigo fue trasladado a la provincia de Entre Ríos, Concepción del Uruguay, Herrera, San Justo. Necesitamos que nos ayuden a difundir. Supuestamente está desorientado y se traslada de una provincia a otra...no podemos asegurar que sea pero necesitamos q compartan sobre todo con gente de la zona de Corrientes, Entre Ríos y todo el Litoral... recuerden q necesitamos fotos o pruebas fehacientes y sobre todo que si lo ven den testimonio a las autoridades correspondientes para que puedan actuar como se debe en estos casos...GRACIAS X ESTAR".

Celia recordó: "Rodrigo padece un problema de salud y según los especialistas, por su estado muy delicado es posible que se pueda extraviar o perder, ya que puede estar viviendo una realidad paralela".