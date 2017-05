La madre de Gisela López está enojada con "las burlas de los acusados"

Finalizó este mediodía la segunda audiencia del juicio oral y público a los cuatro imputados por el femicidio de Gisela López, la joven asesinada el año pasado en Santa Elena.





En la parte administrativa declararon dos testigos que dijeron haber escuchado gritos de una mujer en la noche en que desapareció Gisela y remarcaron las expresiones de dolor y auxilio que provenían de la zona del monte, aledaño a la casa de la víctima.





Sin embargo, el juicio tuvo algunos puntos de mayor interés, sobre todo por los dichos de la madre de la víctima. En un cuarto intermedio, Rosana Monzón habló con UNO y casi desconsolada y enojada no ocultó su malestar con "la actitud lamentable de los acusados".





Recordemos que los imputados con prisión preventiva son Matías Vega, Elvio Saucedo y Rocío Altamirano y según acusó la mujer: "Los imputados se burlan en el juicio de nosotros, de mis familiares de la víctima y lo peor que no es la primera vez que ellos se burlan".





"Me enoja muchísimo, pero ellos te miran y se te ríen. No tienen respeto, ni para las autoridades que están como jueces ni a la familia. Matías Vega se cree canchero, está canchereando continuamente. Nos mira, nos provoca, nos hace seña en pleno juicio", alertó la madre, que admitió haber estado muy afectada por haber presenciado el informe de la autopsia en el cuál se reveló cómo asesinaron a su hija y qué tipo de lesiones y proceso de avance de descomposición sufrió el cuerpo.





Para Rosana no fue fácil estar en la sala de audiencia, y pese a ser advertida del material que se emitiría para tener detalles del deceso, la mujer dijo que quería ver el cuerpo de su hija "con todo lo que le hicieron estos degenerados".





Sobre las burlas, explicó: "Vega come chicle, hace globos, se ríe de todo, no tienen respeto de nada y nadie, no tienen educación y no les han enseñado".





Sobre los datos aportados en la audiencia por el forense Walter Aguirre, detalló: "Fue muy doloroso de observar para todos nosotros esas fotos; uno tiene que ser fuerte en esta vida y saber la verdad; es feo escuchar todo lo que dicen, no se lo deseo a nadie".





Falso testimonio





Finalmente, Rosana hizo saber que una testigo solicitada por la defensa de los imputados incurrió en el delito de falso testimonio, pero además esa mujer dio un detalle no menor. "A la hermana de esta señora le pasó algo grave, creo que con Ramón Saucedo, que en una oportunidad iba en moto y él intentó empujarla".





____________________________________________________