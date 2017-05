La banda narco de Pokemon fue imputada y seguirán todos presos

Tal como informó UNO ayer, por los 15 allanamientos que ordenó la Justicia Federal de Paraná, se dispuso la detención de Lisandro Giménez de 33 años (alias Pokemon); Patricia Gómez, de 34; Julio Rollero, de 45, y Roberto Balcaza, de 33, (alias Ananá). Tras su inicio en el proceso judicial, fueron derivados los tres hombres a la Unidad Penal N°1 de Paraná, y la señora a la cárcel VI femenina. se dispuso la detención de Lisandro Giménez de 33 años (alias Pokemon); Patricia Gómez, de 34; Julio Rollero, de 45, y Roberto Balcaza, de 33, (alias Ananá). Tras su inicio en el proceso judicial, fueron derivados los tres hombres a la Unidad Penal N°1 de Paraná, y la señora a la cárcel VI femenina.





La investigación judicial, a cargo del juez Leandro Ríos, y personal de la Dirección de Toxicología estableció, al menos en esta etapa de la causa que Pokemon era el jefe de la banda narco, su esposa Gómez, la mano derecha, en tanto que los dos restantes eran los que aguantaban la droga y tenían un rol jerárquico en la estructura piramidal de la organización delictiva.





Se informó a UNO que será muy complicado para Pokemon zafar de la investigación judicial, no solo porque hay escuchas telefónicas contundentes, un trabajo de inteligencia con recolección de importantes pruebas, sino que movimientos económicos que no tienen relación para un empleado municipal de baja categoría de la Unidad Municipal 3 que cobra no más de 15.000 pesos.





Se conoció que en la indagatoria, los cuatro fueron asistidos por los doctores Boris Cohen, Corina Beisel y el defensor oficial de la Justicia Federal, José Boxler. Por estrategia defensiva, los tres hombres y la mujer se abstuvieron de declarar.





De esta manera, fueron notificados de la imputación por formar parte de la banda liderada por Pokemon y de comercializar a gran escala drogas de todo tipo en toda la zona oeste de la capital provincial.





Una vez finalizado el acto judicial en los tribunales federales de Paraná, se dispuso que los tres hombres sigan alojados con la prisión preventiva en la UP 1, en tanto que la mujer seguirá presa en la unidad penal femenina.





Poder económico

El magistrado, también dispuso el mantenimiento de la incautación de los vehículos de Pokemon: un Toyota recientemente comprado, una motocicleta de alta cilindrada, sino que hace menos de un mes se le incautó por el mismo problema un costoso Chevrolet.