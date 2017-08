Juzgan a Goró porque su compañero de celda en "la pajarera" apareció ahorcado

Este lunes comenzó el juicio a Jorge Goró, quien está acusado del homicidio calificado de un preso con quien compartía la celda en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná.





Mientras purgaba una pena por robo calificado, Goró le habría quitado la vida a Joaquín Duarte y simuló un suicidio. El hecho ocurrió en junio de 2014 y hoy llegó a juicio oral y público.





El tribunal está integrado por los doctores Rafael Cotorruelo (presidente), Elvio Garzón y José María Chemes. La fiscal es Carolina Castagno y el defensor Guillermo Retamar, en tanto que los querellantes son José Iparraguirre y Leonardo Kunzi.





Goró fue procesado por el homicidio calificado de de Joaquín Duarte, un reo de 28 años que fuera hallado sin vida, ahorcado en su celda de la Unidad Penal Nº 1 de Paraná, por un presunto suicidio, en junio de 2014.



Hoy se conoció que para la fiscalía, Goró es el responsable de la muerte violenta con alevosía, ya que los dos estaban juntos en la celda de aislamiento, más conocida como la Pajarera, a pocos metros de la guardia.

Goró que se hizo conocido por varios robos y asaltos, finalmente fue condenado, pero previo a esto se fugo en el tratamiento que estaba realizando por una lesión en la pierna, de un instituto de traumatología, en la mañana del 2 de mayo de 2012.

Como se recordará, estuvo bastante tiempo prófugo y se estableció que su exesposa, como la nueva pareja ayudaron en la fuga, como en el ocultamiento del preso.

El día en que iba a escuchar la sentencia por la fuga, Goró encontró muerto a Duarte su compañero de celda.





José Iparraguirre y Leonardo Kunzi los querellantes











Para el querellante José Iparraguirre, en la evaluación de esta primer jornada, hubo información muy útil de parte del médico forense Walter Aguirre, que dio un detallado informe de cómo se produjo la muerte por asfixia mecánica.

El letrado adelantó que se reclamará al Servicio Penitenciario Provincial y al Estado entrerriano una demanda civil por el homicidio de una persona que debía estar a su cargo.

A criterio del abogado, por el testimonio de los penitenciarios, "no queda otra que pensar que el crimen lo ejecutó Goró, ya que en esa celda no había nadie más. La Pajarera estaba cerrada, y no resiste racionalmente la idea que le hayan plantado el cadáver, es decir que lo mataron fuera de la celda y luego lo llevaron a ese lugar".









La otra visión

En tanto, el abogado defensor de Goró, Guillermo Retamal dejó en claro que se fundamentará la postura que el procesado fue víctima de una situación organizada con conocimiento del personal de la Cárcel.

"Para nosotros, por el informe del forense, como por los dichos de los uniformados, nada acredita que Goró sea el autor del hecho. Es más, entendemos que en el deceso participaron varias personas", resaltó el defensor a UNO.

Por ello a la hora de los alegatos finales va a reclamar la absolución lisa y llana.

Hoy Goró se encuentra detenido en el penal de Gualeguaychú cumpliendo la parte final de las condenas unificadas, donde estaría en poco tiempo más en condiciones de poder pedir las salidas familiares.

Hoy el juicio continuará con el testimonio de 11 personas más, en tanto que se realizará la inspección a la celda donde se produjo el homicidio calificado.