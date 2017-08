Investigan la muerte de una mujer que fue hallada en su casa

El cuerpo de una mujer de 67 años fue hallado el miércoles en una vivienda de calle Ramírez al 600, de la ciudad de Villaguay.





Desde la Jefatura departamental de Policía de Villaguay, se indicó que los restos de Amalia Díaz, de 67 años, fueron trasladados al hospital Santa Rosa para su correspondiente autopsia pero se harán nuevos estudios a partir de muestras que serán enviadas a Anatomía Patológica en los Tribunales de Paraná, para determinar las causas de su muerte.





Al momento del hallazgo el cuerpo llevaba varios días de fallecido aunque no pudo detectarse signos evidentes de que haya padecido violencia física.





Concurrió al lugar el Fiscal de turno, la médica forense, el médico de policía, el jefe y subjefe departamental, personal de Criminalística e de Investigaciones, "a los efectos de hacer un pormenorizado trabajo pericial e investigativo en torno al hecho".





Los vecinos notaron su ausencia, al no obtener respuestas forzaron la entrada de la vivienda y encontraron a la mujer muerta en su dormitorio. Ahora la Justicia citó a declaración a varios allegados ya que la mujer, con un grado de síndrome de Down no tenía familiares cercanos.





La investigación está caratulada como muerte dudosa.