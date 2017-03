Juan Manuel Ferrari, el publicista que había desaparecido hace una semana cuando salió de su oficina en el microcentro porteño, apareció este lunes ileso en Entre Ríos y le contó a su abogado que fue víctima de un robo, según informaron fuentes judiciales y policiales.





Durante la tarde, Alejandro Sánchez Kalbermatten, el letrado de Ferrari (50), se comunicó con el fiscal de la causa, Adrián Pérés, y le dijo que su cliente lo acababa de llamar por teléfono para avisarle que se encontraba en Concordia.





El abogado adelantó que el publicista le contó que había sido víctima de un robo cuando se encontraba en la ciudad bonaerense de Chacabuco y que a raíz del hecho quedó tan consternado que vagó a bordo de su camioneta hasta que el sábado último se dio cuenta de que lo estaban buscando.





Ante esta situación, el fiscal Pérés le dijo al letrado que le indicara a Ferrari que se presentara de inmediato en la comisaría más cercana para dar su versión de lo ocurrido y así acreditar su identidad y ubicación, dijeron los informantes.





Horas después, personal de la Delegación Concordia de la Policía Federal Argentina (PFA) se contactó con el publicista en un hotel ubicado en el ingreso a Federación, 63 kilómetros al norte de donde llamó a su abogado.





Tras confirmar que se trataba de la persona buscada, los investigadores esperan que en las próximas horas Ferrari brinde una declaración testimonial sobre lo ocurrido. "Aparentemente sufrió una privación ilegítima de la libertad seguida de robo. No está muy claro todavía si fue un secuestro", explicó a la prensa el abogado Sánchez Kalbermatten, antes de viajar desde Buenos Aires a Entre Ríos.





"No me dio detalles. Tenía la voz como cansada. Me dijo que había tenido muchos problemas y lloró por teléfono", indicó el letrado, quien agregó que Ferrari le llegó a comentar que había pasado "cuatro o cinco controles policiales en la zona de Entre Ríos y que nadie lo detuvo" a pesar de que su camioneta tenía pedido de secuestro.





Los investigadores habían perdido el rastro del publicista en Chacabuco, donde quedó grabado por cámaras de seguridad saliendo de la casa de su madre el lunes pasado a las 15.45 y a bordo de la Volkswagen Amarok patente JQC 230 que le había prestado un amigo mecánico.





La denuncia por la desaparición de Ferrari fue presentada por su actual pareja, quien lo vio por última el lunes de la semana pasada a las 9 cuando ella salió rumbo al trabajo y se despidió de él en el departamento que comparten en la calle Olga Cossettini 1189 de Puerto Madero.





La mujer contó que le envió un mensaje a las 11.21 que fue recibido y leído pero no contestado y que la última vez que Ferrari estuvo conectado a Whatsapp fue a las 13.40.





De acuerdo a lo que ya pudieron reconstruir los investigadores, Ferrari quedó grabado por las cámaras a las 12.34 del lunes saliendo de su edificio de Puerto Madero y pasó por el kiosco de su ex esposa, en Independencia y 9 de Julio, a dejarle dinero.





De allí, Ferrari nunca llegó ni a su oficina de la calle Sarmiento 476, piso 5° A, ni a su domicilio particular donde a las 15.30 debía volver a encontrarse con una empleado al que había visto a media mañana también en su departamento.





La última persona que lo vio fue su madre Hilda quien confirmó que pasó por Chacabuco a saludarla y estuvo con ella hasta minutos antes de las 15.45 que, según le dijo su hijo, seguía viaje rumbo a Junín.





Télam