Insólita demora: 87 meses sin juicio por un choque fatal

Pablo Rodríguez va a cumplir 80 años y aún no sabe si la Justicia le va a dar una respuesta por la trágica muerte de su esposa, Ofelia Kessel , en ocurrida en enero de 2010. En los Tribunales de Paraná pasa el tiempo, se juzgan casos de mucha menor antigüedad, pero por el accidente fatal ocurrido en avenida Blas Parera todavía no es llevado al banquillo de los acusados Victorio Ríos, el conductor del auto que embistió a la mujer. Y el viudo, a esta altura, 87 meses después, sospecha: "Esto no es casualidad, este señor debe tener alguna relación que no se puede decir, por eso lo protegen tanto, hubo casos que no han sido tan graves como el de mi señora y ya se han juzgado", dijo en diálogo con