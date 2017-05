Hernandarias movilizada para reclamar la revisión de la perpetua al Policía

UNO consultó a varias personas que formaron parte del reclamo, y algunos indicaron lo llamativo de la aparición de la noticia del OVNI con el incidente que padeció el menor de 13 años. Una señora se arriesgó a comentar: "Es muy raro, y no vaya a ser que todo esto que se dice es para tapar el reclamo popular por el policía injustamente condenado".









La mujer de origen húngaro-suizo, añadió: "Nosotros salimos a juntar firmas y a movilizarnos para que se investigue realmente lo que sucedió, porque es todo muy confuso. Al oficial Rivas las pruebas de parafina le dieron negativas, o sea que no se encontraron restos de pólvora en sus manos y esas pruebas no fueron presentadas o no se las tuvo en cuenta".





"Eso nosotros no lo tenemos muy claro. Además el recibió un disparo en la pierna, y después de muchísimas operaciones quedó incapacitado. Se quemó un patrullero y nadie sabe quien fue", recordó la docente para marcar: "Otra de las cosas que no se habla es de quien dio la orden para que Rivas acuda al lugar de los hechos. Es todo muy raro,pero necesitaban un culpable y lo consiguieron".





En la marcha se leyó un petitorio, el cuál fue entregado a las autoridades policiales: "En la nota, también queríamos aclarar que todos lamentamos la muerte del joven; ningún padre quisiera perder un hijo y menos en este tipo de situaciones. Es todo muy doloroso y no queremos más hijos muertos, lo que deseamos es que la policía vuelva a tener el respaldo y el poder para actuar ante un hecho delictivo, para que no se vuelva a repetir un acto semejante nunca más".





"Eduardo Rivas, Coqui, como todos lo conocemos fue siempre un chico muy humilde, respetuoso, que luchó duro para lograr sus objetivos, estudiaba y trabajaba. Su sueño era ser policía y cuando por fin lo consigue todo se trunca. Su profesión lo condena", resaltó una de las organizadoras.

En este marco, indicó: "Detrás de esto hay familias destrozadas. No se puede dejar todo en la nada, que se investigue y paguen todos los que tengan que pagar.Que nunca más tengamos que lamentar la muerte de nadie ni una extrema condena tan injusta como ésta".

Finalmente anunció que el mismo petitorio será entregado a las autoridades del Poder Judicial de la provincia, el Gobernador y hasta el Presidente de la Nación. De allí, también comentó que un grupo de más abogados penalistas comenzarán a trabajar con el actual defensor para preparar la Casación.





La condena





Fue trasladado inmediatamente a la unidad penal Nº 1 de Paraná.



El Tribunal de Juicio, integrado por Elisa Zilli, Pablo Zoff y Alejandro Grippo, entendió que los testigos de cargo realizaron testimonios claros y contundentes respecto de la participación de Rivas. Además que se demostró que la vaina secuestrada en el lugar del hecho era del arma de él y que el homicidio fue cometido con abuso de autoridad, porque el ahora condenado, estaba con el uniforme, de servicio, portando su arma y en un móvil policial, el número 191, a pesar de no estar autorizado a conducirlo. Todo esto quedó corroborado y llevó al Tribunal a condenarlo a prisión perpetua.