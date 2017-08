Habrían usado un inhibidor de alarma para robar en la camioneta

El hecho ocurrió ayer a las 10.30, cuando un ladrón ingresó a una camioneta Toyota Hilux que estaba estacionada en Churruarín al 600, sobre la vereda frente a una inmobiliaria. El muchacho quedó registrado en la filmación de la cámara de seguridad privada de la empresa y su imagen fue difundida en distintos medios. Se observa que se acercó disimuladamente y entró. Durante unos segundos revisó las pertenencias y se llevó papeles y una campera.

Las víctimas señalaron que luego se retiró en una VW Suran negra, la misma en la que había llegado junto al cómplice que manejaba. El caso quedó en manos del personal de la División Robos y Hurtos, que ayer recabó información para seguir algunas pistas.

Por las características del hecho, consideran que no fue un robo al boleo, sino que habrían seguido al propietario de la inmobiliaria tal vez en busca de dinero de alguna transacción. Si bien la víctima no recuerda con claridad si trabó las puertas con alarma o no lo hizo, el hecho guarda similitudes con lo anteriores hechos investigados.