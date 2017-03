Grave denuncia de abuso contra dos niños en Colonia Avellaneda

Un vecino de Colonia Avellaneda, y tío de una de las víctimas, denunció el abuso de dos niños de 10 años de parte de un comerciante de la zona.





"Todo comenzó porque una vecina nota una extraña actitud de este hombre, que seguía a unos chicos que iban a hacer las compras, y le cuenta a la madre de este chico, que es enfermera del hospital San Roque. Esta madre habla con el nene... que de a poco se fue soltando, y dijo que 'fulanito' los encerraba en la casa, y los desnudaba", señaló el hombre.





"Después de saber esto, mi hermana fue a hablar con esta persona, junto con la madre del otro nene. Lo sorprendente fue que este tipo les dijo que no le hicieran caso a los chicos, que solo eran juegos que hacía con los chicos, y les pidió que no sean extremistas, que no podían ponerse tan mal porque les bajaban los pantalones", detalló en declaraciones radio La Voz.





Se radicó la denuncia en la División Minoridad de la Policía. "También fue cómico que cuando tomaron conocimiento de esto, lo sacaron del lugar. Lo resguardaron a él, en lugar de actuar contra esta persona".





"Automáticamente, cuando me enteré, fui a pedirle las explicaciones al tipo, y no sabés con qué impunidad lo defendía la mujer, con qué impunidad lo defendía la vecina", dijo horrorizado el hombre.





"Desde ayer estos chicos tuvieron que haber tenido asistencia psicológica. Y nada de eso ha pasado. ¿De qué atención estamos hablando?", finalizó.





Por otra parte, desde el entorno familiar del acusado se comunicaron con UNO para manifestar que "lo culpan de algo que no hizo". Además aseguraron que lo amenazan y hasta "le tiraron tiros", aunque no sufrió ninguna herida.