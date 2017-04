Este miércoles indagarán a Fabián Pavón por el crimen de Micaela García

El jefe de Wagner deberá, además, pasar sus próximos días en la cárcel de Gualeguay, lugar al que será trasladado desde la Departamental de Policía de esa ciudad, donde se encuentra alojado desde su detención ocurrida el jueves 6 de abril.

Para los abogados querellantes, tanto Wagner como Pavón, en caso de encontrárselos coautores materiales del crimen -el violador ya declaró su culpabilidad– deberían merecer, según su punto de vista, una pena de cadena perpetua, informó Radio Máxima.

***

"El caso irá a juicio muy pronto"

García precisó: "Aún no se le ha tomado declaración a Néstor Pavón porque desde la Fiscalía se le amplió la imputación. Él era considerado encubridor por haber ayudado a Sebastián Wagner en su huida pero ahora se lo está acusando también como coautor del hecho principal. La declaración de Wagner confirma las sospechas que teníamos sobre el verdadero rol de Pavón en el hecho". En tal sentido, García manifestó: "Está probado que Wagner y Pavón estuvieron juntos esa noche y para nosotros era raro que después de haber estado con Wagner y haberlo ayudado a escaparse, justo en el momento de los hechos Pavón estuviera ausente. La declaración de Wagner es la que enlaza estos eslabones y hay una cantidad de elementos que hemos recolectado –cuyas características por ahora me reservo para no entorpecer el curso de la investigación- que van a confluir con lo que falta de los exámenes de genética".









Según García, "la versión de Wagner es muy válida porque no intentó quitarse su propia responsabilidad. En cambio Wagner no sería creíble si hubiese dicho 'yo no fui, fue Pavón'. Él admitió su culpabilidad e incluyó a otra persona como coautora que es importante teniendo en cuenta que hubo una rápida y fácil reducción de la víctima y, sobre todo, lo que ocurrió después ya que es muy difícil el ocultamiento de un cuerpo sin la participación de una segunda persona".









Respecto a la situación del hijo de Nora González, concubina de Wagner, que fue el encargado de llevar a cabo una cuidadosa limpieza del Renault 12 Break donde estuvo Micaela García con sus agresores, García puntualizó: "Tenemos abiertas en el expediente algunas situaciones colaterales de encubrimiento. Si los fiscales que están actuando directamente en la causa consideran que hay elementos para llevar a juicio a esta persona que limpió el vehículo, así se hará. Lo que queremos es llevar a juicio a todo aquel que sea seguro de merecer una condena".









Al ser consultado sobre si la investigación tendrá un pronto cierre y se podrá pedir la elevación a juicio próximamente, García dijo: "En muy poco tiempo estaremos elevando a juicio porque ya contamos con elementos suficientes y otros que serán agregados en estos días. También falta la indagatoria a Pavón".