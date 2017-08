Luego de un intenso día de búsqueda de una joven que estaba desaparecida en la localidad de Colonia Avellaneda , el final fue el peor. Solange Marianela Beade, de 18 años, fue encontrada sin vida. Los investigadores confirmaron que se trató de un suicidio.









El personal especializado de la Policía de Entre Ríos realizó distintas pericias de campo ordenadas por el fiscal Gervasio Labriola, que determinaron que no había ningún indicio de participación de terceros en el fallecimiento, aunque hoy estará el resultado de la autopsia.





También se informó a UNO que por los indicios recolectados, como las primeras pruebas, se considera que el deceso se habría producido en el anochecer del lunes.









Si bien había indicios de la identidad de la persona encontrada muerta detrás del depósito de un supermercado, se confirmó su identidad con la localización de una mochila y otros elementos que pertenecían a Solange.









Fue en horas de la noche del lunes cuando se realizó la exposición en la comisaría de Colonia Avellaneda por parte de los familiares de la joven donde solicitaban su búsqueda.





La madre había declarado a la Policía que a las de 16 del lunes se levantó de dormir la siesta en su domicilio y vio que el teléfono de su hija se encontraba cargando sobre el freezer del comedor y arriba de un mueble observó la nota que decía: "Ma me voy a caminar dejé el celu cargando".









Más tarde, al llegar el otro hijo de 14 años, le dijo que recibió un mensaje por WhatsApp de su hermana donde le daba la contraseña del teléfono, pero no encontraron ningún mensaje. Esto a los familiares les llamó la atención "ya que no es de hacer esas cosas y no se encontraban peleados", indicaron.





También contaron que llamaron al exnovio de Solange, pero el muchacho no dio mayores detalles. La conmoción invadió a la localidad y también a la ciudad de Paraná. Otro suicidio adolescente vuelve a poner en discusión un flagelo que crece.









El tuit de Solange









Embed Y llego el dia donde todos se van a dar cuenta de las cosas que hicieron .. — SMB (@SolBeade) 24 de julio de 2017







Embed Confirmación oficial: el cuerpo sin vida en Colonia Avellaneda es el de Solange https://t.co/vwkQg6pLTk pic.twitter.com/KnFKbY8ZD7 — Diario UNO (@UNOentrerios) 25 de julio de 2017