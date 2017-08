Este martes comienza el juicio a un hombre que abusó de niños

Cinco casos de abusos sexuales contra menores de edad serán los que imputarán a Gustavo Couturier, el pedófilo del barrio Mosconi de Paraná que acusan, además, de registrar las violaciones en videos que hacía circular a través de Internet.









El debate comenzará mañana, luego de cinco años de que Facebook, desde Estados Unidos, hiciera la advertencia a la Justicia argentina. La causa tuvo varias idas y vueltas, hasta que recién en 2015 Couturier fue detenido y no recuperó más la libertad. Lo procesaron y luego del cierre de la instrucción de la causa fue enviado a juicio.









La circulación del material pornográfico fue detectada por Facebook, red social a través de la cual Couturier compartía sus aberraciones con otros pedófilos y perversos, según consta en el expediente. A partir de ese momento una unidad fiscal de Capital Federal y peritos informáticos descubrieron que había ocho cuentas, una de ellas administrada a través de direcciones de IP radicadas en Paraná.









En agosto de 2015 la Dirección de Investigaciones de la Policía entrerriana allanó y detuvo a Couturier en su casa del barrio Mosconi. De acuerdo con los elementos recolectados el acusado se filmó mientras abusaba de menores y compartió estas imágenes. Tras un minucioso trabajo de la Fiscalía se estableció que las víctimas eran cinco menores, de entre 3 y 12 años. La tarea de identificación de los niños no fue nada fácil: había que citar a vecinos de la zona a que reconocieran en capturas de videos los rostros de familiares, vecinos o sus propios hijos. Hubo varias víctimas que no pudieron identificarse, pero no se sabe si son de Paraná.









En la casa del acusado secuestraron computadoras, cámaras fotográficas, celulares, pendrives y memorias externas que contienen filmaciones caseras de los abusos sexuales, y el sospechoso aparece en algunos de esos videos.









La defensora oficial Fernanda Álvarez asiste a Couturier, en tanto que la fiscal será Carolina Castagno.









***

Más causas en el mismo camino









La de Couturier fue una de las primeras causas por pedofilia y pornografía infantil que se originaron a partir de las denuncias de organismos que se dedican a perseguir este delito en las redes sociales. Por denuncias que van desde la producción hasta la distribución de imágenes, ya hay decenas de legajos en fiscalías de la provincia.