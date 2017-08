En un violento episodio un gualeguaychuense murió en Formosa

Edgardo Rabaschino, un gualeguaychuense de 73 años, jubilado del poder judicial, que residía en El Colorado, Formosa, fue encontrado sin vida tras haber sufrido un robo en su propia vivienda, del que también fue víctima su esposa, rescatada con vida varias horas después por la empleada doméstica de la casa.El diario La Mañana de Formosa informó que "el violento hecho ocurrió el miércoles después del mediodía en la localidad de El Colorado, pero recién tomó trascendencia ayer en horas de la mañana, cuando la empleada concurrió como todos los días a su trabajo y se encontró con la dantesca escena de la mujer atada a una cama en una de las habitaciones, y a su patrón, en el otro dormitorio, sin vida y maniatado de pies y manos".Horas después, los informes forenses revelaron que el hombre, identificado como Edgardo Rabachino, no había sufrido golpes ni registraba heridas en el cuerpo, por lo que se cree que falleció de un infarto por la violenta situación padecida y al no poder resistir, por su avanzada edad, tantas horas inmovilizado y atado de manos y pies.Los hechos se habrían desencadenado el miércoles después del mediodía, cuando al menos tres sujetos, aún no identificados ni detenidos, ingresaron a la vivienda ubicada en calle 20 de Junio entre Belgrano y Corrientes, en pleno centro de El Colorado, donde se encontraba la pareja de jubilados a punto de disfrutar del almuerzo.El acceso de los ladrones se vio facilitado porque la casa se encuentra en venta y estos se habrían hecho pasar por potenciales compradores. Llamaron a la puerta y fueron atendidos por el matrimonio, tras lo cual se metieron dentro del inmueble reduciendo con facilidad a las dos víctimas, que recién fueron encontradas ayer a las 8 cuando la empleada concurrió a trabajar.