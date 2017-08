En un control policial de Victoria le hicieron una multa de 66.000 pesos a un jubilado

Luis es un jubilado que vive en Funes y tiene un Ford Taunus del año 80 que compró hace cuatro meses. Mayúscula fue su sorpresa cuando recibió una notificación por una multa que le labraron en el control policial que está en el ingreso a Victoria. "Esta mañana cuando abrí la multa, me morí. Son 66.000 pesos", dice Luis, casi al borde de las lágrimas.





La multa se la hicieron por no llevar las luces bajas encendidas y por no contar con un matafuego y ahora lo están intimando a pagar los 66.745 pesos de la infracción, equivalente a 3.500 litros de nafta.





"Debería estar un año sin cobrar mi salario para pagar esa multa", argumenta al borde de la indignación Luis Sayone, quien resalta que "con el auto no me alcanza para pagar el 50% de la multa", por el que pagó 32.000 pesos hace cuatro meses cuando lo compró.





Si bien las infracciones cometidas están tipificadas en la Ley Nacional de Tránsito (N° 24.449) y la multa es correcta, en el Juzgado de Faltas correspondiente deberían, al menos, considerar la situación patrimonial y financiera del infractor.

La multa también incluyó la falta de Matafuegos, uno de los elementos obligatorios que exigen para circular. "Matafuegos no quiero, mi auto es a gas. Si se prende fuego salgo disparando y que se queme todo, a mí no me importa", sentencia este jubilado, que no termina de salir de su asombro.





Luis también resalta que "el auto está en regla" y afirma que "tengo el carné al día, no pago patente, porque tengo una exención de la patente, tengo el seguro al día, la Verificación Técnica Obligatoria (VTO) al día, la oblea de gas al día, todo al día" y enseguida disparó: "y me hacen una multa porque no estaba prendida la luz a la una del mediodía, no entiendo nada", se quejó Luis.