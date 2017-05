El subjefe de la Policía declaró en el juicio a una banda narco y dijo que su ex-subalterno era sospechoso

La interna policial sigue al rojo vivo en el juicio a 15 personas acusadas de conformar una organización narco con protección de integrantes de fuerzas de seguridad. Entre estos, están el comisario inspector de la Policía entrerriana, Mario Núñez, a quien se lo acusa de pasar información sobre investigaciones y procedimientos al presunto jefe de la banda, el Gordo Mario González, cuando este estaba prófugo de la Justicia.









Por entonces, el actual subjefe de la fuerza, José Lauman, era subdirector de Toxicología y tenía como subalterno a Núñez, quien estaba a cargo de la División Operaciones del área. Como ya se ha informado, la interna en Toxicología estaba entre el director, Fernando Alsina, y Lauman. Y había quienes respondían a uno y a otro. Tal interna se viene ventilando en el juicio ante el Tribunal Oral Federal de Paraná, y Núñez dijo que por esa circunstancia le armaron la causa, además que indicó episodios extraños ocurridos en el ámbito policial.









Ayer le tocó a Lauman declarar como testigo en el juicio y le apuntó a su ex-subalterno. Según informó el sitio Análisis Digital, el subjefe de la Policía dijo: "No me gustaba la actitud de Núñez porque siempre intentaba inmiscuirse en el área de Inteligencia. Yo, como director de Toxicología, me autolimitaba a ingresar".









Contó además sobre un allanamiento que se hizo en 2014, en la casa de la conocida narco de Villa Mabel de Paraná, Claudia Bernal, y tuvo un resultado negativo. "Yo estaba de turno ese fin de semana y me enteré por los medios de que Toxicología había hecho ese procedimiento con resultados paupérrimos porque encontraron muy poca droga, y ni siquiera en la casa sospechada, sino en el domicilio de un vecino. El instructor del procedimiento me dijo que Núñez le ordenó pedir el allanamiento en el Juzgado y no informarme, incluso cuando el propio instructor no lo consideraba conveniente. A esta situación se la comuniqué a mi jefe y me dijo que me ajuste al reglamento". Sobre procedimientos anteriores que generaron sospecha, Lauman señaló que los conoció por dichos de subalternos, después de la detención de Núñez.









El debate ante los jueces Noemí Berros, Roberto López Arango y Lilia carnero continúa hoy con más testimoniales.