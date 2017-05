El carpintero baleado en un asalto: "Me tiró a matar"

El balazo le atravesó todo el hombro y no le provocó lesiones graves, así y todo la víctima admitió a UNO: "Me tiró a matar, me quiso ejecutar".









Sobre el robo , contó: "Sentí el caño y no sé más bien qué pasó. Solo escuché una explosión y un ardor grande", relató Mauro en su casa de San Benito, mientras se repone de la herida.





En esa línea, el muchacho que ahora aprovecha estos días para tratar de estudiar explicó: "El balazo me dejó sordo y el tipo, creo que aprovechó sin necesidad, que yo estaba en el piso y de espaldas. Me tiró a matar ".





Sobre el suceso registrado en la carpintería ubicada en calle Blas Parera y Zuviría, entendió que no fue al voleo: "Me da la sensación que hicieron un trabajo de inteligencia, además entraron con cascos, estaban preparados para todo, y mientras nos apuraban para que se les entreguemos todo el dinero, nosotros tratábamos de calmarlos ".





"Es feo, un espanto que te pongan un arma en la nuca y que te disparen, pero mucho más tremendo es saber que por pocos milímetros la bala no toco nada letal. Es decir que podría haber sido asesinado, y ahora estoy contando esto. Es como muy fuerte esa sensación, es como estar en una burbuja, y como me dice mi novia, todavía no me cayó la ficha realmente", reflexionó el muchacho de 26 años.





"El delincuente me tiró y su cómplice lo llevó empujándolo porque le entró el apuro", resaltó





"Le pedí y casi le supliqué mientras estaba agachado que se llevara todo, menos la mochila donde tenía los apuntes de la facultad. Al menos reaccionó bien porque me la tiró encima".