El camionero asesinado en Misiones llevaba 800.000 pesos

"Malditos paguen este asesinato, destrozaron toda a una familia y amigos. Chochi querido dale fuerza a tu familia por favor, te vamos a extrañar. Justicia!!!", se leía ayer en uno de las tantas publicaciones en las redes sociales que expresaban el dolor por la muerte de Sergio Witschi, el camionero de Paraná que fue asesinado en Misiones durante un intento de asalto.

La investigación que lleva adelante la Policía y la Justicia de la provincia del noreste argentino aún no tiene sospechosos ni pistas firmes. Se supo que en el camión Volvo FH12 de la empresa Frigorífico Alberdi SA de Oro Verde llevaban una suma que rondaba los 800.000 pesos, de los cuales la mitad (410.569) estaba en efectivo y la otra mitad (406.656) en cheques. Habría sido este dinero el botín buscado por los delincuentes que, en la tarde del viernes, dispararon desde la banquina de la ruta nacional 14.

Eran alrededor de las 17.20 cuando Witschi, de 37 años, conducía en sentido hacia el sur, acompañado por Fernando Montórfano, de 29, quien tomó el control del volante tras la balacera y la herida del conductor, y manejó 10 kilómetros hasta el cruce de la ruta 14 con la 105, donde está el puesto de control de la Gendarmería Nacional en la localidad de San José.

Las pericias pudieron determinar que el parabrisas del camión tenía cuatro impactos de bala, pero solo una atravesó el vidrio e impactó en el pecho de Witschi. Anoche terminaba la autopsia en la morgue judicial de Posadas, y el cuerpo de la víctima iba a ser entregado a sus familiares para el último adiós.









En el lugar del hecho intervino el juez de Instrucción de Cuatro Apóstoles, Miguel Ángel Farías, junto a personal de Criminalística, y la médica forense Claudia Giménez, quien dictaminó "lesión por arma de fuego redondeada sangrante en región toráxica izquierda media, seis heridas abiertas en región ventral izquierda de bases irregulares, sangrante, múltiples heridas por esquirlas".





Tanto el camión como el dinero fue incautado e iba a ser devuelto a sus propietarios de la empresa cárnica entrerriana cuando arriben a la localidad.





Según informaron a UNO fuentes allegadas a la investigación, la hipótesis principal es que los ladrones sabían del dinero producto de la recaudación que llevaban los trabajadores en el camión y les dispararon porque no detuvo la marcha. Sin embargo, no se descarta otra versión que señala que los asesinos se pusieron en la banquina a disparar "porque sí", ya que no habrían existido amenazas previas. Lo cierto es que pasan las horas y la posibilidad de hallar a los asesinos se diluye, principalmente ante la falta de testigos.









Condolencias en las redes





En un comunicado, la Facultad de Humanidades de la Uader, directivos y personal de la Escuela Normal y el Consejo de carrera del Profesorado de Nivel Inicial, expresaron que "participan con profundo pesar el trágico fallecimiento del Sr. Sergio Witchi", papá de una alumna de nivel Primario y cuñado de una profesora. "Frigorífico Alberdi está de duelo", expresó un trabajador. "Mi más sentido pésame a la familia de Sergio camionero de la empresa", publicó otro.