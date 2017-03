El asesinato de un joven movilizó a los vecinos de Concordia

La noticia del fallecimiento movilizó espontáneamente a los vecinos, que dicen estar cansados de los robos a cualquier hora del día.

La protesta arrancó poco después de las 15 y convocó a unos 200 vecinos que incendiaron neumáticos y protestaron durante casi dos horas con ruido de bombos y redoblantes.

Entre los manifestantes había familiares del joven asesinado y un sinnúmero de carteles y globos blancos con la inscripción de la palabra justicia.

Un cronista de Diario Río Uruguay dialogó en el lugar con Mirta y Ramona, dos vecinas que tomaron la voz del grupo para afirmar que la situación de violencia se ha desmadrado en los últimos meses. "Esto antes no pasaba, desde hace seis meses que cambió la cosa y desde hace tres meses ya directamente no podés ni siquiera salir a hacer un mandado a ninguna hora", dijo Mirta. Admitiendo que "antes el peligro era a la noche, pero ahora este crimen pasó en pleno mediodía".

Ramona pidió mayor presencia policial a toda hora, pero señaló que "si los jueces no autorizan allanamientos , la Policía queda con las manos atadas y los delincuentes se burlan de todos". Insistiendo con el rol de la Justicia, esta vecina esgrimió que "la Policía puede agarrar a los asesinos, pero no puede ser que recién hoy se hayan hechos las órdenes de los allanamientos. ¿Qué otra cosa más importante tenía la Justicia?", preguntó. Según aportó Mirta, quienes comenten muchos de los delitos "son menores que se aprovechan de que las leyes les favorecen", pero reclamó que "no puede ser que uno ya no es dueño de salir a la calle, ni siquiera para ir a trabajar".