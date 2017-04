En medio del llanto y el dolor, los papas de Micaela agradecieron el accionar de la policía y la justicia. Unas 300 personas permanecen frente a la Jefatura Departamental de Gualeguay, en momentos de gran consternación.

La palabra de los padres:

En el momento más duro de su vida, Néstor García y Andrea Lescano hablaron con amigos, familiares, allegados, vecinos y autoridades de Gualeguay. Tras encontrar el cuerpo sin vida de Micaela, entre lágrimas, agradecieron a todos los que trabajaron incansablemente en su búsqueda. "Toda mi vida voy a estar agradecido a esta gente, de todo lo que laburaron, de lo que no durmieron. Al fiscal, a la policía. Esto me cambió la opinión que yo tenía de la policía", aseguró Néstor en declaraciones que publicó El Día.





Al mismo tiempo, muy emocionado, el padre de Micaela instó a los jóvenes a seguir el camino de Micaela. "Por favor les pido a los amigos de mi hija no le agreguen más dolor a esto. Esto ya fue. Yo voy a cumplir los sueños míos y los de mi hija, porque yo sé lo que ella quería. Mi familia es fuerte y vamos a trabajar el doble para cumplir sus sueños" . También explicó que Micaela luchaba por un país distinto: "tenía un corazón de oro, vivía para las otras personas, nos visitaba porque quería estar en el barrio haciendo un torneo para los que no tienen nada. Haciendo sus tortas fritas para repartir, esa es Micaela y la que todos tenemos que lograr que la realidad que ella quería cambiar. Tenemos que dar una sociedad mejor a Micaela. Tenemos que hacer posible el país y la sociedad que ella quería", concluyó.





A su turno, la madre también agradeció infinitamente a todo Gualeguay. "Desde lo más profundo les agradezco a todas las personas. Gracias a ustedes pude estar de pie; estos días algunos me veían y decían que a mí no me pasaba nada, pero ustedes me fueron manteniendo día a día. Solamente gracias. Gracias Gualeguay, toda la gente, todos sus amigos, todas las fuerzas que ha trabajado; he visto que todos han usado sus propios vehículos para buscar a Micaela. Chicos, estudien, tengan una profesión, sean responsables desde lo que estudien y desde su trabajo. Eso es lo que quería Micaela", finalizó Andrea.