Detuvieron a un hombre por una supuesta amenaza a Mauricio Macri

Unos seis policías de civil realizaron la semana pasada un allanamiento, por una supuesta amenaza contra el presidente, Mauricio Macri : "Es inexplicable y doloroso lo que me sucedió", contó en Radio Máxima Luis Ernesto, el vecino de 67 años.





Dijo: "Estoy jubilado desde 2012, jamás he pertenecido a ningún partido político, no tengo armas y lo único que hago es ir a votar en cada elección. El día antes de la llegada de Macri a Gualeguaychú, seis personas de civil vinieron a la casa me revolvieron todo y luego me llevaron a Jefatura".





Según el jubilado, el viernes abordó un remís para hacer un mandado: "Allí mantuve un corto diálogo con la conductora, con quien hablamos sobre la visita del Presidente y lo que sería la seguridad por su visita. Comentamos del riesgo que siempre tienen este tipo de personalidades, por lo que se pudiera atentar contra él. Es por esto que tal vez la remisera pudo haberme denunciado, pero es algo inexplicable".





Luis quedó inmediatamente desvinculado de esta situación que provocó malestar y dolor no solamente en el jubilado sino en toda su familia.





Ahora se abrió un proceso judicial que buscará determinar si el hombre cometió algún tipo de delito que merezca un reproche penal.









Protesta









El sábado, cuando una gran parte de la ciudad de Gualeguaychú se aprestaba para recibir al Presidente, en las inmediaciones del Club Central Entrerriano un grupo minúsculo de personas realizaba una protesta bajo la modalidad de "escrache" por la presencia de Mauricio Macri.









Bajo el lema, Macri basura, vos sos la dictadura un grupo de vecinos se manifestaba en el mismo momento en que el intendente, Martín Piaggio, entregaba al Presidente un mate, símbolo de diálogo y de confraternidad.