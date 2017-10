Denuncian que "se olvidaron" de los pescadores desaparecidos

Los familiares se reunirán hoy a partir de las 10 en la escuela San Martín, desde donde se movilizarán recorriendo las calles paceñas hasta la sede de la Prefectura Naval Argentina, y luego terminarán su recorrido en Tribunales. La hermana de Godoy, Estela, dijo a UNO: "Hasta este momento no hemos tenido ninguna noticia, vamos día por medio a hablar con el fiscal y no tenemos respuesta. Ellos se fueron para volver y no volvieron más". Cabe recordar que una semana después de que se embarcaran fue hallada la canoa: estaba hundida en una isla, amarrada a un árbol, y tenía en su interior algunas de las pertenencias de los desaparecidos, lo que produjo más incertidumbre sobre el caso y descartó la posibilidad de un naufragio.





En este sentido, Estela aseguró: "Algo raro hay. El último, el puestero que los vio, tiene que saber algo porque encontraron la canoa y los elementos ¿y ellos dónde están? Hicieron allanamientos, me dicen que me van a llamar para reconocer las cosas secuestradas, y pasan los días y no me llaman". Por último, la mujer convocó a los paceños a que los acompañen en el reclamo porque "no los están buscando, ellos dicen que sí pero están tomando mates".

En diálogo con, Alejandra, la esposa de Maldonado, dijo que hace tiempo que no tienen ninguna novedad. "Se olvidaron", afirmó sencillamente la mujer, quien espera que en la marcha que realizarán hoy a la mañana les digan algo: "Porque al final nos llaman a nosotros como si fuéramos los que sabemos". Además, contó que ni siquiera se han generado rumores en la localidad acerca del posible destino de los pescadores: "Nada de nada, parece que se los ha tragado la tierra", sostuvo.