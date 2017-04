Declararon los policías que investigaron una banda narco entrerriana

Declararon ayer los policías entrerrianos que llevaron adelante la investigación que terminó con la detención de 15 personas, entre ellas Mario Núñez, jefe de Operaciones de la Dirección Toxicología de la Policía provincial; Sergio García y José María Gómez, de la subdelegación Concordia de la Policía Federal y Carlos Acosta, de la Gendarmería Nacional.









Los datos más importantes que plasmaron los testigos Alexis Rotundo y Emiliano Ledehros es que de las escuchas surge que tantos los policías como el gendarme pasaban información de los procedimientos a Mario González, jefe de la banda junto a Javier Caire. Además surgió que los narcos le daban información de otras bandas y plata a los efectivos a cambio de amparo.









Según el trabajo investigativo González y Caire compraban droga a gran escala para comercializarla en Concordia, Colón y Concepción del Uruguay. También los investigadores contaron que González era el único que hablaba con alguno de los funcionarios públicos procesado. Esto refuerza lo dicho por Núñez, que dice que a González lo tenía como datero, pero que no sabía quién era. Hasta ahora, Núñez no aparece manteniendo una charla amena con González en las escuchas.









Según publicó Análisis Digital, Rotundo contó que en una ocasión, en el marco de otra investigación, preparaban una serie de allanamientos por desarmaderos en Chajarí. El policía dijo que el gendarme Acosta avisó de ese movimiento a González, y a su vez este avisó a sus familiares. "En una escucha se oyó cómo le preguntaba a González si tenía algo en Chajarí, porque allí habría allanamientos", señaló.









Rotundo agregó que el gendarme alertó de ese movimiento porque no sabía que no era por drogas, porque no le dieron participación. También aseguró que el gendarme y González acordaron un encuentro, pero ellos no pudieron vigilarlos en esa oportunidad. "Las conversaciones con los policías federales y González eran largas, pero a lo largo de las charlas los funcionarios iban aportando elementos que nos permitieron identificarlos", aseveró Rotundo.









El policía ratificó que según las escuchas, los agentes recibían retribución de parte de González. Asimismo, el agente refirió a conversaciones telefónicas entre González y Caire, en las que hablaron de los autos que utilizaban en investigaciones.









"Mi amigo Mario de Paraná maneja un Aveo blanco. Quedate tranquilo porque él siempre avisa", quedó grabado en una conversación, donde González instruía a Caire, reproduce Análisis.









Rotundo también describió que en el marco de otra investigación, antes de detener a Guillermo Valdez alias Concha Gorda, Núñez avisó del procedimiento a González. "¿Te acordás que me avisó lo de Concha Gorda?", le dijo por teléfono González a Caire, en referencia a la confianza que podría inspirar Núñez.









"Me di cuenta que González hablaba con Mario Núñez porque chequeé el número telefónico del servis policial", asentó Ledheros. "De esa conversación que escuché, le mostré el audio a Rotundo porque trabajábamos juntos y me confirmó que era la voz de Núñez", añadió.









Al igual que su antecesor en la declaración, Lederhos señaló una conversación entre Caire y González. "González le decía a Caire que tenía un amigo de la Policía que se llamaba Mario y le pasaba datos", acotó el policía.