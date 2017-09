Cruzó el Túnel con 469 kilos de droga y ayer lo condenaron

Juan Pablo Elihaltt logró cruzar dos provincias desde el norte del país en un camión repleto de droga. A poco de salir de Paraná, cruzó el túnel subfluvial y cayó en un operativo de la Gendarmería Nacional en la ruta nacional 168. El correntino oriundo de Paso de los Libres fue condenado ayer en el Tribunal Oral Federal de Santa Fe por haber trasladado 469 kilos de marihuana en el doble fondo de un camión grúa.

El dictamen estuvo a cargo del tribunal de jueces compuesto por María Ivón Vella, Luciano Homero Lauría y José María Escobar Cello. Los magistrados dictaminaron la sentencia para Elihaltt con una pena de seis años de prisión efectiva por el delito de Transporte de estupefacientes.

La condena restó un año de pena que había solicitado la Fiscalía General del caso, a cargo de Martín Suárez Faisal, quien en su alegato de clausura había pedido siete años de prisión y una multa de 20.000 pesos.





Un GPS que develó el raid

El caso remonta a la jornada del domingo 6 de diciembre de 2015. A las 8.52, Elihaltt salió de Paso de los Libres en un camión Fiat modelo 619 –perteneciente a la empresa Auxilio Litoral SRL– con destino a la ciudad de Alvear, localidad ubicada a orillas del límite con Brasil.

Al arribar a la ciudad fronteriza, Elihaltt se dirigió hacia el taller mecánico El Paraguayo, ubicado en Coronel Paiva al 1500. Desde allí, creen los investigadores, partió con un camión grúa marca Hyundai modelo HD78, a nombre de un santafesino, José Luis Sagardoy.

Con destino a la ciudad de Santa Fe, el chofer siguió por la ruta nacional 14. A las 16.26 llegó a una estación de servicios de la ciudad de Federación, Entre Ríos. Allí paró un rato y luego retomó su camino. Cruzó las rutas 18 y 12 para luego introducirse en el túnel subfluvial Raúl Uranga-Carlos Sylvestre Begnis.

Al salir del Túnel y en suelo santafesino, una mala maniobra en la ruta le jugó una mala pasada a Elihaltt. Es que al llegar al control caminero donde se encuentra el Escuadrón de Seguridad Vial de Gendarmería se puso fin a su raid narco.

Mientras los uniformados le pidieron al correntino la documentación de los dos vehículos, un efectivo observó que en el camión había un doble fondo que causó cierta sospecha. En cuestión de minutos las sospechas iban a transformarse en respuestas. En el denominado "doble fondo" estaba el cargamento de marihuana: un total de 611 panes envueltos en papel ocre con un pesaje de 469 kilos.





"Yo no sentí olor"

Tras quedar detenido, Elihaltt intentó en todo momento desligarse de los hechos atribuidos. Tanto es así que en su indagatoria explicó al juez de Instrucción federal, Reynaldo Rodríguez, que quien contrató su servicio de remolque era una persona de Santa Fe, el cual se contactó en la noche del sábado 5 de diciembre, un día antes de la detención.

"Al otro día, o sea el domingo, me fui a Alvear a la estación de servicios donde estaba él. Ahí me entregó el dinero y llenamos la planilla de servicios con los datos de la tarjeta y él me firmó la planilla. El hombre me entregó el dinero del viaje, y 10.000 pesos", dijo en la indagatoria.

"Quedamos en encontrarnos con quien supongo es Sagardoy acá en Santa Fe. Él me habló varias veces en el trayecto preguntándome dónde estaba y cómo estaba, yo lo invité a él pero me dijo que se volvía en colectivo porque era más rápido. No sentí ninguna anomalía, no sentí ningún olor", agregó el imputado en ese entonces.

El juez Rodríguez dictó el procesamiento, al tiempo y el 11 de junio de 2016 dictó la clausura en la investigación y elevó la causa a juicio al Tribunal Oral Federal de Santa Fe.

Durante la investigación se develó además que quien solicitó la grúa en la localidad correntina de Alvear fue una persona cuya identidad se desconoce y no fue José Luis Sagardoy, tal como lo había indicado Elihaltt.

Es que luego de una serie de cotejos, los investigadores detectaron que Sagardoy no podría haber solicitado el servicio ya que el mismo se encontraba privado de su libertad en una cárcel.