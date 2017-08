Crimen de Witschi: "No queremos que los camioneros lleven dinero"

En medio de un importante malestar de la familia por versiones infundadas sobre la honorabilidad del chofer y la falta de novedades judiciales y policiales, el gremio de la Carne salió a respaldar a la víctima, al tiempo que reclamó "la urgente bancarización de las operaciones de venta de carnes por parte de las empresas del sector".

Dos delincuentes armados intentaron parar el camión y le abrieron fuego. Cuatro balazos atravesaron el vidrio y las chapas y uno impactó en el tórax de la víctima que pudo manejar un poco más, hasta fallecer. Todo lo que se conoce es por el aporte de su acompañante, Fernando Montorfano.

Sin novedades

UNO dialogó con las autoridades policiales de Misiones y oficialmente confirmaron que no había mayores novedades. "Lo único que se sabe es por los dichos de la persona que quedó viva en el camión", contó el jefe que prefirió que no se difundiera su nombre y apellido.

Además hizo notar que en esa zona de la ruta nacional 14, no son aislados los asaltos "tipo voleo" de parte de delincuentes. "La investigación es compleja porque no tenemos muchos datos de los autores y cómo se produjo el hecho", enfatizó para marcar la postura incluso dada a conocer en un comunicado oficial de la propia policía: "Se está frente a un confuso episodio".

Enojo y preocupación

Estas afirmaciones y dudas que tienen algunos de los investigadores llegaron a oídos de los familiares del camionero asesinado. UNO dialogó con un allegado a los padres de Witschi y con su esposa.

La compañera, madre de una criatura de 9 años que además se encuentra embarazada de cuatro meses, está llevando con mucha fuerza los trámites para que el caso se aclare.

El familiar del asesinado admitió que cayó muy mal a los padres, esposa y amigos la información que ponía algún tipo de dudas sobre el hecho en sí, y no dejando muy en claro que se trató de un asalto

"Para nosotros esto es un brutal asalto, porque tenemos los dichos de Montórfano. No merece Sergio que se cuestione su honorabilidad con algunos situaciones que si no se aclaran es por exclusiva responsabilidad de la Policía y la Justicia de Misiones", enfatizó el hombre que solicitó el mayor respeto a los familiares que decidieron no hablar con los medios.