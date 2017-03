Corredor inmobiliario acusado de robarle dinero a su exjefa

Haydee Baffetti siente el dolor de la traición. La semana pasada denunció a quien fue su empleado en la inmobiliaria Dubini de Paraná por haberle dado, en confianza, dinero para que deposite en un banco, pero nunca lo hizo. La Fiscalía investiga al sujeto, que ahora maneja sus propios negocios inmobiliarios, por robo y estafa.

El hecho sucedió la mañana lluviosa del miércoles 15. Haydee fue con el muchacho y su abogada a retirar dinero de unos honorarios, del cual una parte fue para pagarle el trabajo a la letrada y el resto debía ser depositado en el la sucursal del banco Nuevo Bersa de calle La Rioja. Como ella estaba recién operada de la vista y le costaba conducir su vehículo, le pidió al joven el favor de bajarse del auto y realizar el trámite bancario. Según la denuncia, con una maniobra engañosa simuló hacer el depósito, pero no lo hizo.

"Le dije '¿por qué no me lo depositás acá que yo no puedo bajar y tengo que llenar papeles -contó Haydee a UNO-. Pero no los depositó nunca y se fue con los 50.000 pesos. Me dice 'voy a ver porqué se abre el baúl del coche', y ahí dejó el dinero. Ahí se fue y no lo vi más. Y yo digo, solamente por hacerme daño, porque no tiene sentido. Se llama Pablo Ferreyra, se dedica a lo mismo porque todo lo aprendió acá".

"Cuando falleció Dubini se fue y se instaló solo. Pero igual seguíamos con el trato de trabajo. Nueve años lo tuve acá, y al quedarme sola se fue, puso su oficina, me pone contenta eso, porque aprendió, pero no sé qué le pasó", lamenta la mujer.

Un día después de aquel trámite que no fue, la dueña de la inmobiliaria fue a buscar el dinero al banco y se enteró de que la plata no estaba, según relató: "Al otro día con ese dinero tenía que hacer otros pagos, pero me dicen en el banco que no han depositado nada, me dijo el empleado 'yo no lo vi a Pablo acá'. Ahí comencé a pensar y me di cuenta que cuando me dijo que iba a ver el baúl del coche que se le abría, la puso ahí, porque no podía volver a subir con un sobre grande, la pensó bien".

Luego de varios días de llamarlo por teléfono para pedirle una explicación, Haydee decidió radicar la denuncia: "La Policía la tomó como robo y estafa, está en Delitos Económicos, me mandaron a la Fiscalía a hablar con el fiscal Yedro que tiene la causa. Si me preguntan qué le quiero hacer, es bajarle el pantalón y pegarle en la cola, pero no puedo hacerlo porque ya es un hombre, vino como una criatura, pero ya es un hombre, y me indigna, me ha hecho llorar mucho".

"De la Fiscalía pidieron las cámaras del banco, pero tienen que pedir las grabaciones a Buenos Aires", agregó. "Era como mi hijo, con amplia confianza. Esta mañana (por ayer)fui a su oficina, pero no me dijo una palabra, se rió, eso me indignó muchísimo, si me hubiese hablado, si me hubiese dicho que estaba mal, me lo pedía y se lo daba. Tiene boliches a la noche, coches de remís, yo no hago más que pensar porque todavía no lo puedo creer. Pero se me ríe. Y dije por lo menos en el diario lo voy a hacer pasar vergüenza. Le permití todo, cuando se fue me sacó la mitad de la clientela y no me dijo nada para que se levante. Pero ahora decidí no dejarlo en el olvido, a mí me duele. Yo tengo otro tipo de dolor, la traición", contó Haydee.





Hace un mes sufrió otro robo

La sustracción de los 50.000 pesos no fue la única sufrida por la inmobiliaria Dubini este año. Hace un mes ingresaron con llave al local que alquilan en pleno centro, en calle Santa Fe casi Urquiza, y robaron una caja donde tenían guardado el dinero de varios alquileres (calculan unos 30.000 pesos). Haydee radicó la denuncia, trabajó en el lugar el personal de Criminalística pero hasta ahora la Policía no tiene pistas del autor del hecho.