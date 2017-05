Continúa el juicio a la banda narco entrerriana y salen a la luz miserias de la Policía

Cada audiencia que pasa en el juicio contra 15 personas, entre ellas Mario Núñez, jefe de Operaciones de la Dirección Toxicología de la Policía entrerriana; Sergio García y José María Gómez, de la subdelegación Concordia de la Policía Federal y Carlos Acosta, de la Gendarmería Nacional salen a la luz miserias no solo del área de Tóxico sino también de las altas esferas de la Policía.

Ayer declaró José Osvaldo Velázquez, sargento primero de la Policía provincial en 2012 y que reportaba en la Delegación de Toxicología de Villaguay.

Según consigna Análisis Digital, Velázquez relató un episodio por el cual en 2012, luego de dos años de investigación, no obtuvieron los resultados esperados en allanamientos que realizaron en Concordia y Villaguay, y señaló a Mario Núñez como posible responsable de haber frustrado esos operativos. "En Villaguay fue positivo porque encontramos 12 kilos de marihuana , aunque esperábamos encontrar más. En Concordia no encontramos nada", resumió. "Lo que llamó la atención fue que Núñez no quería que hagamos esos procedimientos", acotó.