Confirmación oficial: el cuerpo sin vida en Colonia Avellaneda es el de Solange

A las 19, oficialmente la Policía de Entre Ríos, a través de la Dirección de Criminalística se informó que el cuerpo localizado sin vida en las afueras de Colonia Avellaneda es el de Solange Marianela Beade.





El personal especializado de la Fuerza realizó distintas pericias de campo ordenadas por el fiscal Gervasio Labriola, que determinaron a priori que no había ningún indicio de una muerte sospechosa o violenta, y si bien será determinante la autopsia que se practicará al cuerpo en la Morgue de Oro Verde, hasta el momento todo parece indicar que se está frente a una autodeterminación.





solange 2.jpg Familiares. Foto UNO Juan Ignacio Pereira.







En tanto, también se informó a UNO que por los indicios recolectados, como las primeras pruebas, se considera que el deceso se habría producido en la tarde noche del lunes. Igualmente, se recalcó que en la necropsia, los médicos forenses van a determinar con mayor precisión cómo se produjo el deceso y la cantidad de horas del mismo.









Como se recordará, ayer a la noche se realizó la exposición en la policía por parte de los familiares de la joven donde solicitaban la búsqueda del paradero.













La madre de 48 años había notificado a la Policía de Colonia Avellaneda que a las de 16 del lunes, se levantó de dormir la siesta en su domicilio y vio que el teléfono de su hija Solange, se encontraba cargando sobre el frezzer del comedor y arriba de un mueble observó la nota que decía: "Ma me voy a caminar dejé el celu cargando".





Pasado un tiempo y al llegar el hermano de 14 años, le dijo que recibió un mensaje por WhatsApp de su hermana donde le daba la contraseña del teléfono pero no encontraron ningún mensaje. Esto a los familiares les llamó la atención "ya que no es de hacer esas cosas y no se encontraban peleadas tampoco", indicaron.





También contaron que llamaron al exnovio de Solange, pero el muchacho no dio mayores detalles.





Desde la Policía se hizo saber que, en el entorno familiar, se habló de una posible discusión entre Solange con un allegado que podría haber detonado en el peor de los finales.