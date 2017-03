Condenaron a un oficial de la Policía por comercialización de estupefacientes

El oficial principal de la Policía de Entre Ríos, Néstor Huck, fue condenado este miércoles por la Cámara Federal por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Como se recordará, Huck había sido condenado el 2 de noviembre de 2016, por el Tribunal de Concepción del Uruguay, integrado por los vocales Fabián López Moras, Mariano Martínez y Rubén Chaia, a la pena de 5 años de prisión efectiva y 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, por haberlo encontrado responsable de "Lesiones leves dolosas calificadas por el vínculo y la violencia de género. Acopio de armas de fuego. Encubrimiento por receptación sospechosa de efectos provenientes de un delito y uso de chapa patente falsa, todos en concurso real".









A estos cargos se le sumaba la tenencia de estupefacientes, por lo que además tenía una causa ante la Justicia Federal, lo que llegó finalmente a juicio.









***

Juicio en Paraná













El tribunal estuvo integrado por la doctora Berros como presidenta, quien fue secundada por la doctora Lelia Carnero como vicepresidente y el doctor López Arango como vocal.





La acusación estuvo a cargo del doctor Ardoy como subrogante del fiscal general, doctor Candiotti, en tanto que la defensa particular fue ejercida por el doctor Rubén Lobatto Blaquier, quien asumió la misma en la última instancia del proceso, cuando ya nada podía incorporarse a la causa.





Fue una jornada maratónica que concentro la producción probatoria en una sola sesión que comenzó a las 9.30 y se extendió hasta las 20.





Finalizado el largo debate, el Tribunal condenó a Néstor Huck a la pena de 6 años de prisión más accesorias legales, teniéndose en cuenta fundamentalmente para el veredicto condenatorio, la tenencia inexcusable del funcionario en el ámbito de disponibilidad del material estupefaciente (cocaína) que peso casi un kilogramo.





Cabe destacar que el delito previsto en el art 5 inc "C" es decir la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, se consuma con la mera tenencia del tóxico en el ámbito de disponibilidad del agente aunque no promedie acto de venta alguno.





Se aguarda el resultado de la casación provincial y el de la nueva casación que se interpondrá en la causa federal.





Según se señaló, el funcionario Huck continua con sus problemas de salud e inconvenientes varios como el fallecimiento de la madre de su hijo de 12 años, motivo que determinó la oportuna suspensión del juicio previsto para la semana pasada y la concentración apresurada con testigos ausentes y ausencias de notificaciones legales en un solo día.









Fuente: 03442