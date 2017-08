Concejal paranaense negó que dos mujeres se hayan peleado por él en un boliche

El edil aseguró a UNO que él no estuvo en ese boliche: "Es mentira, es injusto ligarme un incidente hacia mi persona", dijo.









La noticia acerca de dos mujeres que discutieron y se agredieron en un boliche de Paraná trascendió este domingo por la mañana, incluso se conoció que una de ellas sacó un difusor con gas pimienta con el que roció a la restante señora, pero afectando también a tres más que se encontraban en el grupo.





El hecho provocó malestar y confusión entre los presentes, que se vieron afectados por el efecto de esa sustancia química que suele ser usada como una herramienta de defensa personal ya que produce un profundo ardor e irrita ojos y piel.

Trascendidos indicaron que la mujer señalada como responsable activó el difusor de la sustancia al advertir la presencia de otra mujer con quien tendría algún conflicto preexistente y que de inmediato, todos los presentes debieron abandonar el local.





Se desligó del hecho

Díaz en diálogo con UNO reconoció que el incidente ocurrió, pero aseguró que él no tiene nada que ver. "Lo único que hay en común es que una de las chicas estuvo de novio conmigo hasta hace dos meses y la restante lo hizo bastante tiempo antes. Pero eso no tiene nada que ver con esa pelea entre ellas", explicó para indicar: "Me parece que hay mala fe de algunas personas que están en los medios y también en algún sector de la policía".

Continuó su explicación: "A la hora en que se produjo esa pelea yo estaba en mi casa, por lo que vincularme con lo sucedido es faltar a la verdad. Me gustaría que algunos me hubieran llamado, tal como hicieron ustedes, para informar lo que ocurrió realmente".

Remarcó además: "No sé porqué ocurrió el incidente, pero de algo estoy seguro, no me lo pueden endosar o vincular, sencillamente porque no estuve y además las protagonistas no tienen en la actualidad relación conmigo".

"Así como consultan por este hecho, por qué no preguntan por los 100 proyectos que he presentado en el Concejo Deliberante o por la marcha de la campaña por la lista de Encuentro Social cuyo nombre mucho tengo que ver. Pero bueno hay mucha gente con imaginación y con tiempo para hablar, decir y escribir cualquier cosa", aclaró.

En esa línea, resaltó: "Es insólito todo esto, porque en las redes sociales se dio por acreditado el incidente y mi responsabilidad, todo falso".

"Repito: a las dos personas que se agredieron las conozco y tengo entendido cómo fue el hecho. Una le dijo algo a la otra, y ésta reaccionó sacando el gas pimienta", recalcó.

El edil del Frente Renovador que cerró alianza con el Socialismo en Entre Ríos, resaltó: "Me llegó un audio muy concreto de cómo ocurrió el incidente, y dónde queda en claro cómo se inició y terminó esa pelea".

Por último, insistió: "Mucha gente me conoce que soy una persona pacífica, que no propicio la violencia y la verdad algunos querer hacerme ver como un Casanova, es estar hablando de otra persona".