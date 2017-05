"Con el juez Rossi no voy a hablar nunca, a no ser que deje el cargo", exclamó la mamá de Micaela

Andrea Lescano y su esposo Néstor García son obstinados porque no descansarán hasta que la fundación con el nombre " Micaela García , La Negra" cumpla el deseo de ayudar a los que más lo necesiten.





Hoy estuvieron en Concordia y mañana sábado en Concepción del Uruguay lanzarán la entidad con el solo fin de la solidaridad.

UNO dialogó con Andrea, la madre que sufrió un golpe tremendo. La mujer reconoció que está junto a su marido, Yuyo, haciendo de todo para tratar de amortiguar semejante situación. "Estamos siguiendo el camino de La Negra, y por ella es que no descansamos porque queremos que la Fundación llegue hasta donde más se pueda".





"Estuve en Santa Fe y allí se interiorizaron de la Fundación en un torneo de maxi voley que nos invitaron para recordar a Micaela tomaron cuenta de nuestro proyecto, y sabemos que hay personas en Mendoza que nos quieren ayudar con un convenio de odontología. Todo lo que hagamos será con el fin de ayudar al otro, tal como quería mi hija".





La madre admitió que están atravesando el proceso postraumático por el crimen de Micaela. "No es fácil, y no se lo deseo a nadie, estamos destrozados, pero juntos en familia. De día andamos muy activos, diría hiperactivos, pero de noche con mi esposo, no podemos dormir y eso es malo porque tratamos de volver a nuestras actividades", contó.

"Tenemos nuestra mente puesta en el sábado a las 15.30 que dejamos habilitada la Fundación, como era el deseo de La Negra", contó con orgullo la mujer que en la charla pudo hablar de varios temas. Incluso hasta del origen de su apellido: "Creo que hay algo de vasco en mi sangre, de Brasil, de Uruguay, hay una combinación que me hace bastante cabecita dura, que cuando algo se me pone lo busco de todas las maneras".





"No quiero estar tan metida, tenemos un buen abogado y confiamos plenamente en la justicia", referenció.





Sobre la fundación, aclaró: "Tenemos un estatuto armado y nos piden que definamos un plan a tres años con el ingreso y el egreso de fondos para demostrar que la Fundación es sustentable. Además estamos haciendo todos los papeles para que no existan inconvenientes".





"La respuesta de la gente es muy grande y nos piden que empecemos cuánto antes para ayudar con la colecta de ropa y alimentos no perecederos, así es que ya tenemos mercadería y otros elementos donados que se encuentran en un depósito municipal".

jury.jpg Al juez Rossi se lo acusa de mal desempeño y falta de idoneidad



A Rossi no lo quiere ni ver

La pregunta obligada en la nota, era por la situación del juez de Ejecución de Penas Carlos Rossi, el magistrado que permitió la libertad de Sebastián Wagner, el confeso autor del secuestro, abuso sexual y femicidio de Micaela. "Me llamó la atención que hace cómo 10 días que esté trabajando, acá en la Argentina hay un gran nivel de hipocresía e impunidad", replicó.





Consultada por UNO, sobre la posibilidad que pudieran reunirse con el juez, tal cómo marcó su abogado defensor Miguel Cullen, la mujer fue lapidaria. Siempre con respeto pero con una voz firme dijo: "Con ese señor no pienso estar nunca, a no ser que deje su cargo de juez. Hizo un acto irremediable, autorizó la libertad de un hombre que asesinó a mi hija. Para que me voy a juntar con él, con qué sentido".

Se le informó que el juez se encontraba depresivo y afectado por los escraches padecidos en Gualeguaychú. "Mire yo no se qué le puede pasar por la cabeza a ese juez, incluso hasta podría estar ajustado a Derecho su resolución, pero él deberá saber que moralmente no actuó como corresponde, sabe íntimamente que con su fallo permitió que a mi hija la asesinen. Lo que pasa que en la Argentina hay en algunos una idea que las personas con responsabilidad no se hacen cargo de sus actos".