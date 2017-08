Chajarí: Beba fallecida durante parto en una casa tenía una lesión craneal severa

El pasado jueves una bebé recién nacida ingresó sin vida a la clínica de Chajarí. Fueron muchos los interrogantes a partir de ese momento, y más allá de la cantidad de versiones que circularon, poco después se supo que la mamá es una joven que habría dado a luz en el baño de su casa. En este sentido, en las últimas horas se conocieron detalles del informe médico forense.



El fiscal que entiende en la causa, Maximiliano Larocca Rees, brindó precisiones con respecto a la investigación que se lleva adelante. Manifestó que "se están tramitando las averiguaciones con respecto a la muerte de una beba recién nacida, hecho ocurrido el pasado 24 de agosto. A partir de este hecho, se desplegó todo un protocolo de investigación. Considerando que en el episodio está involucrada una menor de edad tenemos la prohibición de dar a conocer datos, tanto de ella como de su entorno, debido a una cuestión legal".



El lunes "llegó el informe de la autopsia, el que debe ser complementado con otro estudio. Se trata de un estudio anotomopatológico. Lo que queda claro, es que se trata de un trauma craneal obstétrico. Acá quedan en claro dos cuestiones: es una bebé que nació con vida y que, en el proceso del trabajo de parto, tuvo este trauma craneal obstétrico, tal lo afirmado por los médicos", explicó.



Luego agregó que "lo que resta por investigar es si hubo una omisión dolosa por parte de las personas cercanas a la madre; o un homicidio culposo, es decir, que la causa de la muerte haya sido una imprudencia", dijo el fiscal en declaraciones a Chajarí al Día.



"Este tema recién comienza, y estamos recabando testimoniales a todas las personas que puedan llegar a tener datos sobre el hecho. Hasta el momento, lo que sabemos es que la muerte de esta beba se produjo en ocasión del parto, y la misma no poseía una lesión craneal severa, lo que descarta la intención de matar", expresó.



Con respecto al lugar de nacimiento de la pequeña, Larocca Rees dijo que "se trata de un lugar totalmente inapropiado desde el punto de vista médico. No nos olvidemos que hablamos de una persona de 17 años de edad (en referencia a la madre de la bebé)".



"Lo que sabemos es que la criatura nació y murió. Esto deberán probarlo los profesionales médicos, pero estimo que solo unos minutos vivió la bebé. Es decir, al nacer, se golpeó, lo que indica que no hay solución de continuidad", sostuvo el fiscal.



Al mencionar la marcha de la investigación, expresó que "hay elementos que fueron secuestrados, pero no se descarta absolutamente nada; es decir, podemos hablar tanto de la una omisión dolosa, como de un homicidio culposo. Lo que sí debemos descartar, es que se trate de un homicidio agravado en el sentido activo. Pudo haber existido una omisión dolosa, es decir, tener conocimiento y dejar que sucedan las cosas; pero descarto que haya habido una conducta activa".



El fiscal sostuvo que "estamos en la etapa de investigación, por lo que estamos haciendo todo lo posible para conocer las causas. En cuanto a los allanamientos, fueron tres; uno de ellos fue en la casa donde reside la menor, y otros en lugares cercanos".



Luego manifestó que "de acuerdo a los informes médicos, el embarazo estaba a término; y cuya edad gestacional era de 39 semanas, con un peso de alrededor de tres kilos".



En otro tramo, precisó que "uno de los siguientes pasos es hacer un estudio de ADN para confirmar que la joven que reside en ese domicilio es la madre. Si bien eso está prácticamente confirmado, pero es un paso con el que hay que cumplir. Esto tiene que ver con la posibilidad de una calificante, es decir, no es lo mismo que un hecho sea cometido por la madre de una persona, que por alguien que no lo es".



En otro tramo de la charla, el fiscal fue consultado acerca de quien defiende a esa beba que perdió la vida a poco de nacer, Larocca señaló que "por una cuestión de legalidad, se interactúa con los demás organismos; hablamos de la defensa oficial, en un principio. En este caso, se puso en conocimiento del hecho al Ministerio Pupilar, pero hay que tener en cuenta que al fallecer la persona, cesa en sus derechos con respecto a este último organismo mencionado. En definitiva, quienes ejercemos la defensa de la bebé, somos quienes estamos al frente de la Fiscalía de Chajarí, siempre en miras de buscar la verdad objetiva".



"Falta mucho por recorrer y, en casos como este, tan complicados, y en los que hablamos del fallecimiento de una menor recién nacida; siempre se redoblan los esfuerzos para ser objetivos. Si hay responsables de un delito, los mismos deben ser llevados a juicio y, si no los hay, serán sobreseídos", explicó.



Finalizando, aseveró que "todos los elementos con los que contamos ahora, sobre todo la autopsia, más todo lo que rodea al caso; hizo que la menor (madre de la criatura fallecida), sea imputada por homicidio culposo. Si de la evidencia que se colecte, se comprueba que había conocimiento por parte de la madre de la bebé, debemos hablar de un delito de comisión por omisión, es decir, un homicidio doloso agravado por el vínculo. En este caso, estamos hablando de una persona de 17 años, imputable, por lo que si se comprueba su responsabilidad, se procede a la realización de un juicio para determinar que fue culpable de un determinado hecho. En el caso que la persona responsable merezca una pena, la escala de la misma corresponde a la tentativa, que es menor a la que le correspondería a una persona mayor de edad".