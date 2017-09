Causa Rivas: quiso quitarse la vida el empleado de la farmacia al ser despedido

La tarde tranquila de Gualeguaychú, abruptamente se trastocó al conocerse la noticia que el empleado de una farmacia, que se filmó con el abogado Gustavo Rivas, hablando de hechos de corrupción, intentó quitarse la vida luego de ser notificado de su despido. El hombre se cortó las venas y debió ser derivado al sector de Salud Mental del hospital Centenario.

El video

Como se difundió en las últimas horas, un empleado de la red Farmacity filmó junto a Gustavo Rivas un video en el que hablan de un salamín y que rápidamente comenzó a circular a través de Whatsapp. La Fiscalía recogió el guante y citó al trabajador para que aporte lo que supuestamente sabe.

"Soy de la 'sociedad protectora de salamines' y en el grupo hay una pregunta que hace años estamos pensando: ¿a dónde está ese salamín?", le preguntó el hombre de 30 años a Gustavo Rivas, que está acusado de corrupción y prostitución de menores. "No, ese salamín es ficticio, es un invento para hacer una joda, y no digo más nada", le respondió Rivas.

Hasta allí nada de interés para la Justicia, pero la conversación continuó y el empleado de Farmacity fue por más: "Seguro, puedo dar un par de nombres de los que lo comieron", le dijo, pero Rivas puso un freno: "no, no, no, cortá y te cuento bien cómo fue inventado lo del salamín".Si bien alguno puede minimizar la conversación y entender que todo se trató de un chiste de mal gusto, no hay que olvidarse que detrás de todo lo que ocurre, existe una investigación judicial que está en curso y que está centrada en ubicar a las supuestas víctimas.El Día señaló que por este motivo, la fiscal Martina Cedrés mandó una orden a la División Investigaciones de la Policía de Gualeguaychú para que localicen al empleado y le entreguen la citación para el jueves. Deberá presentarse a brindar declaración testimonial y aportar los supuestos nombres de las personas que sabe que comieron el salamín, porque en caso contrario será llevado trasladado por la fuerza pública.