Caso Rivas: Citan a declarar al empleado de Farmacity que filmó a Rivas hablando del episodio del "salamín"

Un empleado de la red Framacity en Gualeguaychú filmó un video en tono de broma con Gustavo Rivas, el abogado acusado de abuso y corrupción de menores, en el que hablan "de un salamín" y que rápidamente se viralizó por Whatsapp. La Fiscalía citó al trabajador para que aporte lo que supuestamente sabe.





"Soy de la 'sociedad protectora de salamines' y en el grupo hay una pregunta que hace años estamos pensando: ¿a dónde está ese salamín?", le preguntó el hombre de 30 años a Gustavo Rivas, que está acusado de corrupción y prostitución de menores. "No, ese salamín es ficticio, es un invento para hacer una joda, y no digo más nada", le respondió Rivas.

Luego el empleado de Farmacity requirió: "Seguro, puedo dar un par de nombres de los que lo comieron", le dijo, pero Rivas puso un freno: "No, no, no, cortá y te cuento bien cómo fue inventado lo del salamín".





Rivas1.jpg El acusado. Una de las víctimas, aseguró que son más de 2.000 los abusados. Foto: El Día Gualeguaychú

rivas2.jpg Foto: El Argentino

La fiscal Martina Cedrés mandó una orden a la División Investigaciones de la Policía de Gualeguaychú para que localicen al empleado y le entreguen la citación para el jueves. Deberá presentarse a brindar declaración testimonial y aportar los supuestos nombres de "las personas que sabe que comieron el salamín", porque en caso contrario será llevado trasladado por la fuerza pública, indicó El Día.