Asalto a un remisero: Le pegaron con un hierro en el rostro para robarle un bolso

Omar González tiene 57 años y es empleado en una empresa de remis en Paraná. El lunes 20 de marzo a las 21 horas, regresaba caminando a su casa ubicada en barrio Vicoer 46 Viviendas cuando, pocos metros antes de llegar a su vivienda ubicada sobre calle Gobernador Tibiletti fue atacado por tres desconocidos. En medio del forcejeo, uno de ellos lo golpeó en el rostro con un hierro, le sustrajeron un bolso en el que llevaba la recaudación del día (1.000 pesos), tarjetas de identificación personal y elementos personales. Se fueron caminando. El hombre tiene cinco puntos de sutura a la altura del tabique.





"Mientras uno me golpeaba, el otro le gritaba que me mate. Hoy agradezco poder contarlo", relató a UNO González. El lugar en que asaltaron al remisero no cuenta con alumbrado público, sumado a los altos pastizales, la visibilidad es prácticamente nula. Son unos 300 metros entre calle Soldado Bordón (la vía del ferrocarril) y el plan habitacional. A los alrededores del barrio todo es monte y vegetación tupida, gracias a la desidia de los privados que no cumplen con la ordenanza que establece la obligación de mantener los terrenos.





"Como comisión vecinal hemos pedido al Municipio que intime por falta de mantenimiento a los propietarios de estos terrenos, entre ellos Vicoer, la cooperativa que nos vendió los espacios donde hoy se levantan nuestras casas. Pero, a pesar de las intimaciones por parte de la comuna y del pedido nuestro, como vecinos, no se hacen cargo", especificó a UNO Graciela Gándola, presidenta de la comisión vecinal Rieles del Este, con jurisdicción en el lugar.





Hasta hace pocos días el sector era rastrillado por personal policial, durante la búsqueda de Matías Segovia, el joven que estaba desaparecido desde el 19 de febrero y que fue encontrado 22 días después en zona de ladrillerías de calle Miguel David. En noviembre de 2016 la zona fue noticia por el asesinato de un hombre de 21 años, en el patio de una vivienda precaria en inmediaciones de calles Bordón y Tibiletti. Frente a este panorama los vecinos piden medidas de seguridad: que se agilicen los trámites para el colocado de alumbrado público, desmalezamiento y rondas policiales, sobre todo nocturnas.





"Quedé mareado. No sabía para donde quedaba mi casa. Yo creo que no me mataron porque estaba tan oscuro que quisieron pegarme en la cabeza y el hierro terminó en la cara", dijo la víctima y añadió: "La Policía me auxilió. Primero recorrimos las calles para ver si los encontrábamos, pero yo no podría reconocerlos. Lo único que me acuerdo es que eran muchachos jóvenes, y uno de ellos medía cerca de dos metros. Los efectivos después me llevaron al centro de salud Corrales, de ahí al San Martín y finalmente radiqué la denuncia en la comisaría 15°", relató el hombre, aún muy dolorido y conmocionado.





Hoy González tiene que dar de bajas tarjetas, tramitar DNI nuevo y por sobre todas las cosas el carné de conducir, para retomar su labor diaria. "En este barrio hay muchas familias jóvenes, mamás que salen muy temprano junto a sus hijos pequeños para tomar el colectivo o el tren sobre avenida Caputto. Hoy me tocó a mí, y asumo que la saqué barata. Pero espero que se tomen medidas para que no vuelva a suceder", dijo el vecino de la zona este de Paraná.