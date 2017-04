Arrestaron a los que mataron a Leandro Fornero siendo menores de edad

Pasaron más de siete años de aquel crimen que conmovió a Paraná : Leandro Fornero murió asesinado de un balazo en la zona de la Costanera Alta, a la salida de los boliches, luego de una discusión de tránsito. Por el hecho fueron juzgados los tres jóvenes acusados, pero solo uno había ido a la cárcel por ser el único mayor de edad. Pero los dos que eran menores fueron declarados responsables. En 2016, a estos les impusieron la pena de tres años y medio de cárcel. Finalmente, ayer este fallo quedó firme y ambos fueron detenidos por personal de la División Homicidios de la Policía.









Se trata de Nicolás Lencina y Rubén Gómez, quienes el día del asesinato tenían 16 y 17 años. Hoy tienen 23 y 24 años respectivamente, y desde anoche están alojados en la cárcel, cumpliendo la condena junto al tercer coautor que había sido detenido meses después del juicio, Lisandro Fernández, quien purga una condena de 10 años de prisión efectiva. Este era el conductor del auto, pero por ser mayor de edad al momento del hecho recibió una pena de más del triple de tiempo que los otros dos. En el debate se comprobó que Gómez fue quien disparó el revólver calibre 22 que mató a Fornero; mientras que Lencina golpeó con un fierro en la cabeza a la víctima.









Según los que se evaluó en el Juzgado Penal de Menores, tanto Gómez como Lencina no comprendieron la gravedad del hecho del que fueron partícipes. En las evaluaciones se indica que exhibieron un compromiso formal con el tratamiento tutelar, pero con la única finalidad de evitar la cárcel. No mostraron una inscripción subjetiva del grave hecho del que fueron protagonistas y no mostraron arrepentimiento.