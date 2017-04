Allanaron la casa de Pavón luego de que Wagner afirmó que ambos violaron a Micaela

El Ministerio Público Fiscal difundió ayer a la tarde un comunicado en el que precisó que Wagner de 30 años fue indagado –Tal cual adelantó UNO en su edición de ayer– a las 11 en la Unidad Penal de Federal, donde permanece alojado desde el fin de semana.





El fiscal Telenta se trasladó hasta la prisión y le imputó a Wagner los delitos de Abuso sexual con acceso carnal y Homicidio calificado por alevosía, por femicidio y críminis causa. "El imputado, asistido por la defensa oficial, prestó declaración, reconociendo su coautoría en el hecho, y dio cuenta de la autoría conjunta de Néstor Roberto Pavón, quien fuera indagado el día 8 de abril pasado por el fiscal como partícipe en el hecho", detalló el comunicado oficial.





UNO pudo conocer que Wagner le dijo al fiscal Telenta que él junto a Pavón raptaron a la joven el sábado 1º de abril en calle Intendente Quadri y Antártida Argentina. Sostuvo que Pavón manejaba el vehículo Renault 18 Break porque él no conoce la ciudad. Afirmó que fue él quien subió a la fuerza a la joven al automóvil. Si bien en más de una ocasión trató de desvincularse de la muerte de la joven de 21 años, que cursaba el 4º año del Profesorado de Educación Física, reconoció que ambos la abusaron sexualmente. Dio precisiones sobre una soga y la ropa que tenía su empleador. Producto de estos datos, el fiscal Telenta le pidió telefónicamente al juez de Garantías, Sebastián Eleal, que habilite un allanamiento en el barrio 60 Viviendas de Gualeguay donde vivía Pavón junto a su esposa. De inmediato personal policial de Investigaciones llegó a la casa y retiró de la misma ropa de Pavón, una soga y una sábana. Todos estos elementos serán peritados.





Wagner aseguró que estaba "muy drogado" y que por eso no recuerda muy bien si participó del homicidio. Una fuente judicial consultada por UNO dijo: "Él lo tiene en penumbras al hecho. No se desvincula, pero no lo recuerda". Si bien Wagner confesó que violó a la joven junto a Pavón, hasta el momento esto no fue probado científicamente, ya que los médicos forenses aún no lo pudieron determinar. Tanto a Pavón como a Wagner se les extrajo sangre para realizar pruebas de ADN. Estos exámenes estarán culminados recién en 10 o 15 días. Estas muestras serán cotejadas con las extraídas del cuerpo de Micaela.





Wagner ya utilizó este tipo de artilugio de culpar a otra persona por un hecho que él cometió. Ya estando condenado a nueve años de prisión por dos abusos sexuales, logró zafar de un tercero porque culpó a su hermano gemelo con quien comparte ADN. En ese caso la duda lo benefició. Sin embargo, en esta oportunidad él no se deslinda del caso. Es más, deslizó que él no conocía el lugar donde dejaron el cuerpo, que ni siquiera sabía cómo llegar porque el es oriundo de Concepción del Uruguay.





En su declaración indagatoria, Pavón se declaró inocente ante el fiscal Telenta, quien además de acusarlo de partícipe también le efectuó una imputación alternativa por "encubrimiento". Por eso anoche aclararon a UNO que no es necesario que el fiscal le vuelva a tomar declaración de imputado a Pavón quien permanecerá con preventiva hasta el 9 de mayo.





El acusado, quien permanece detenido en la Jefatura Departamental Gualeguay junto al padrastro de Wagner, no se ha mostrado conflictivo y hasta anoche no sabía que su empleado lo había complicado en el caso.





Desde un primer momento los investigadores creyeron que Pavón fue quien ayudó a Wagner a escapar de Gualeguay tras el crimen de Micaela y quien le suministró una suma de dinero para que pudiera mantenerse en la clandestinidad.





Una de las líneas que siguieron los pesquisas apuntan a que Pavón contactó a un camionero para que trasladara a Wagner hasta la ciudad bonaerense de Campana. Sin embargo, los pesquisas que trabajan bajo las órdenes del fiscal Telenta ya creían que Pavón pudo haber colaborado también con Wagner en hacer desaparecer el cuerpo de Micaela, como declaró ayer el principal acusado al reconocer su autoría.





Para los investigadores, Wagner cenó con Pavón el viernes 31 de marzo en un comedor de Gualeguay, horas antes de que Micaela fuera vista con vida por última vez cuando regresaba del boliche King, alrededor de las 5.30. Los pesquisas también establecieron que el dueño del lavadero le dio a su empleado unos 1.000 pesos cuando este huyó de Gualeguay tres días después de cometido el crimen. Y una semana más tarde de la desaparición de la joven, su cadáver desnudo y en avanzado estado de putrefacción fue hallado entre pastizales a siete kilómetros de la ruta nacional 12 y a ocho de donde se había hallado su ropa, en la estancia Seis Robles, una zona arbolada de difícil visibilidad desde la calle y camino al paraje rural de González Calderón.