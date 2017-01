Polémica por la visita de Esteban Bullrich a Yohana Fucks

Luego de haberse reunido en su casa con el ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, la docente vialense Yohana Fucks recibió cuestionamientos, incluso desde la Agrupación Rojo y Negro a la que pertenece.





La maestra -quien en 2016 logró espacio en medios de circulación nacional por una carta escrita al futbolista Lionel Messi - salió a responder desde su espacio en Facebook. "Hoy me llaman traidora los mismos que han hecho un carnaval de mentiras, ocultamientos y negociados", indicó en las primeras líneas de un extenso escrito.





"Escuché a cultos sabios pregonar sobre el poder del pueblo, sobre la fuerza popular, sobre el valor de cada ciudadano. Decidí hacer uso de ese notable poder, que reside en cada uno de nosotros, y se me condena. ¿Qué es lo escandaloso? ¿Dejar al descubierto lo que los grandes dirigentes sindicales no lograron contando con todo el aparato y los recursos? ¿Desestabilizar por mantener una reunión para contar la realidad docente y que después se juzgue y cuestione a la docente y no hacia adentro por sus manejos o hacia la autoridad por saltar el protocolo?", se preguntó Fucks.





"Estoy en un sector social de lucha, no en una secta. Estoy en un gremio, no en una dictadura. La misión de un docente no debería reducirse solo a su intervención en el aula, sino también a usar los espacios que se consigan para mantener la coherencia en su lucha; por eso si se hace, se gana o se pierde, pero no intentarlo es en sí mismo una derrota", agregó. "...sigo recibiendo juicios, ataques y condenas cada vez que alguien no comparte mis modos de acción, mis formas, mis medios. Pierden de vista la razón de esas luchas", precisó luego.